El Gobierno dará a conocer en forma «inminente» ley ómnibus y DNU sobre desregulaciones

El Gobierno nacional «ultima los detalles» para dar a conocer en forma «inminente» la ley ómnibus que incluye distintas reformas y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado para esta semana, y que tiene como objetivo la desregulación en varias áreas de la economía nacional.

Así lo anunció hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Sobre el «DNU y ley ómnibus, estamos ultimando los detalles», señaló Adorni.

Y añadió que «es un tema muy complejo no solo desde la propia redacción sino que jurídicamente es un tema que estamos prestando especial atención».

«Será en lo inminente, no puedo definir cuándo, pero aseguro que es en lo inminente», dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.

De esa forma, el vocero presidencial se refirió, ante una consulta, a las medidas sobre desregulación de la economía que adoptará el Gobierno del presidente Javier Milei y que, en la visión oficial, no necesitan pasar por el Congreso.

El otro tema que considera el Gabinete es el posible envío de una ley «ómnibus» con varios proyectos que sí necesitan aprobación legislativa.