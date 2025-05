El Gobierno anuncia la flexibilización para el uso de dólares no declarados

El vocero Adorni dijo que las medidas serán detalladas hoy. La intención oficial es que las divisas informales se vuelquen a dinamizar la economía. La estrategia incluiría decretos y proyectos de ley que deberán ir al Congreso. “Es una revolución monetaria”, dijo Milei días atrás. Quienes utilicen los dólares, no serán perseguidos ni castigados

El portavoz presidencial Manuel Adorni adelantó en conferencia de prensa que hoy serían presentadas las medidas con las que el Gobierno buscará flexibilizar el uso de dólares ahorrados y que están fuera del circuito formal.

Una parte de esa reforma, se estima, llegaría por decreto y otra por la vía de un proyecto de ley a debatir en el Congreso.

El anuncio iba a tener lugar, originalmente, el jueves pasado, pero fue suspendido por razones de cercanía de las elecciones legislativas porteñas en las que Adorni era el candidato de La Libertad Avanza (LLA), aunque el entramado legal y técnico que conllevará esta medida tampoco estaba finalizado.

“Probablemente, mañana (por hoy)”, respondió Adorni ayer miércoles en conferencia de prensa, consultado sobre cuándo se realizaría esa presentación.

Caputo

Esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que no se trata de un blanqueo y que no tendrá topes para la utilización de esos ahorros.

“No es un blanqueo ni es cierto eso que se dijo de los montos de 100 mil dólares”, afirmó Caputo. “Lo que vamos a hacer es más profundo. Es el inicio de un nuevo régimen”, agregó.

Según el ministro, el elevado nivel de informalidad en la economía argentina se explica por dos causas centrales: el exceso de impuestos y el exceso de regulaciones. “Argentina reguló para la excepción. Asume que 99,9% de los argentinos son delincuentes, vuelve loco a todo el mundo, y eso hace que la gente le escape a la formalidad”, explicó.

“Hay muchas regulaciones que desde nuestro lado podemos destrabar para hacerle la vida más sencilla a los argentinos. Nada tiene que ver con las normas GAFI ni con la UIF. No confundamos los temas, es simplificar la vida a los argentinos”, dijo Caputo.

El ministro cuestionó el funcionamiento actual de los organismos de control: “Duplicamos la gente en ARCA, multiplicamos las regulaciones y la informalidad creció”. Y añadió: “Este esquema apunta a ganar formalidad. Que cada ente regule lo que le corresponde, no que todos quieren pasarle información a ARCA, todos pidan lo mismo. No tiene ninguna lógica ni sentido. Y además, lo más importante, es que no funcionó”.

El jefe del Palacio de Hacienda compartió en las últimas horas un hilo en la red social X con una interpretación de las medidas que vienen hecha por el empresario pyme y economista Gustavo Lázzari, quien consideró que una medida como la que piensa el Gobierno “moviliza fondos inutilizados, mejora las garantías crediticias para futuros créditos privados, formaliza la economía y mejora amigabilidad contribuyente-Estado”.

Hasta ayer, en el trabajo fino estuvo involucrada, principalmente, la ARCA como organismo recaudatorio y de fiscalización, sobre el cual el decreto modificará algunos de los criterios con los que realiza el control de fiscalización. También formaron parte de esa mesa chica la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de prevenir y combatir el lavado de activos y el Banco Central.

Ese conjunto de medidas incluiría, aunque a pocas horas del anuncio circularon escasos detalles, cambios operativos para un impuesto como Ganancias y otros vinculados a controles bancarios. El diseño apunta a habilitar el ingreso de divisas al circuito formal y su uso sin restricciones en consumos específicos, una vez completada una declaración jurada sencilla que indique el origen de los fondos. Esa simplificación se incorporaría, incluso, dentro del esquema de presentación de Ganancias.

El Ejecutivo buscará que el nuevo mecanismo, establecido por decreto, mantenga los estándares internacionales de transparencia financiera y prevención de delitos como el lavado de activos, a fin de evitar advertencias severas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado de supervisar las normas de cada país sobre esta temática.

Sobre este tema, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, también disertante en el Summit de AmCham, aseguró que “se está estudiando el mecanismo para que sea legítimo y para que no controvierta las leyes GAFI, de la OCDE, etcétera. Estamos insertándonos en el mundo. No es un sistema improvisado. Va a ser un sistema limitado y conforme a la ley. Nunca vamos a ver un dolo de dictar algo contra la ley”, respondió.