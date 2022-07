El comercio bilateral entre Argentina y Brasil creció en junio 46,9% interanual hasta alcanzar los U$S2.937 millones, impulsado por el aumento sustancial de las exportaciones como de las importaciones, mientras que el saldo arrojó un déficit de US$248 millones para el país, de acuerdo con información de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

El intercambio tuvo una suba en junio de 9,2% con respecto a mayo de 2022, debido al incremento de 8,5% en las importaciones y de 9,9% en las exportaciones.

Asimismo, sumó US$2.937 millones en el sexto mes del año, 46,9% superior al valor obtenido en igual período de 2021, cuando había sido de US$2.000 millones de dólares.

Las ventas argentinas a Brasil aumentaron en junio de 2022 un 38,2% con respecto a junio de 2021 al sumar US$1.345 millones y continuando con la tendencia positiva de los meses previos, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron por US$ 1.593 millones y mostraron un alza interanual del 55,1%.

Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit, por sexto mes consecutivo, de US$ 248 millones, situación no observada desde 2018, último período con más de seis meses del año con déficit comercial (fueron once meses consecutivos los que mostraron saldo bilateral negativo).

El comercio entre ambos países acumula en los seis primeros meses del año un saldo negativo para la Argentina por US$1.344 millones debido a que las exportaciones crecieron 17,6% en 2022 con respecto a los primeros seis meses de 2021, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 33,3% en el mismo período.