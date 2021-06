Efecto “standalone”: bajaron las acciones de empresas argentinas

El jueves, la Argentina fue degradada de la categoría “Mercados Emergentes” -que compartía con Brasil, Chile, Colombia, México y Perú- a la de “Mercados Independientes” (“standalone”), de acuerdo al índice de Morgan Stanley Capital International (MSCI).

En 2018, el MSCI había vuelto a colocar al país en la primera, a la que ingresó formalmente en mayo de 2019.

Aunque era previsible que el mercado local descendiera de clasificación por los controles al movimiento de capitales, se esperaba que entrara en “Frontera”, pero quedó más abajo, apartado de todos los índices.

La decisión empeora las condiciones de acceso al financiamiento y los expertos coinciden al afirmar que además del daño reputacional para el país, las empresas tendrán un impacto negativo en el valor de sus acciones y mayores dificultades para endeudarse y prefinanciar exportaciones.

Argentina quedó en la misma situación que Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Botswana, Zimbabwe, El Líbano, Bosnia, Bulgaria, Malta y Ucrania.

“Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capitales en el mercado de equity de Argentina”, declaró Craig Feldman, miembro del comité de políticas del Índice MSCI.

“La severidad prolongada de los controles de capitales sin resolución no está en línea con los criterios de accesibilidad del índice MSCI Emerging Markets. Esto ha llevado a la reclasificación de la Argentina de mercados emergentes a estado de mercados independientes”, agregó Feldman en el comunicado que difundió la entidad.

Ahora, la acción de YPF que cotiza en Wall Street opera con una baja de 9,2% en dólares, la de Edenor se desploma 7,5% y la de Banco Francés Argentina cede hasta 5%.

Los tres papeles lideraban las bajas en una jornada de números rojos generalizados para las firmas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

En tanto, en la bolsa porteña, el índice S&P Merval bajó más de 4%.

“Nos caímos del mapa”, escribió en su cuenta de Twitter el analista financiero Christian Buteler, quien recordó que cuando Argentina ascendió a la categoría de “Mercados Emergentes” hubo “una clara advertencia sobre no poner controles de capitales” para mantenerla.

Para Buteler, el descenso a mercado “standalone” significa que va a haber fondos que no van a poder invertir en activos argentinos.

“Como empresa accedes a menos fondos que pueden invertir en tu compañía. Tus acciones son menos atractivas. Esto no implica que vaya a haber problemas para colocar deuda. Quizá tengan que pagar algún punto más de tasa”, agregó.

Los índices MSCI están compuestos por valores de referencia que, en conjunto, reflejan la evolución de los mercados más importantes del mundo.

La selección de los papeles que componen cada índice se realiza analizando a grandes compañías y también a firmas de mediana y baja capitalización.

Se revisan trimestralmente y dos veces al año se rebalancea la composición.