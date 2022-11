Lo reveló un informe de CAME, que destacó el saldo de divisas entre insumos importados y ventas externas: 6.269 millones de dólares

Las exportaciones de las economías regionales subieron 5,9% en los últimos doce meses, por un monto de US$7.656 millones, según un informe elaborado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hecho con datos hasta septiembre pasado, que también reflejó un crecimiento de los despachos en volumen de 1,3%, 6,5 millones de toneladas.

Respecto a las exportaciones medidas en valor, el Monitor de Exportaciones de Economías Regionales (MEER) desarrollado por CAME destacó que si se descuentan las importaciones que realizó Argentina de estos productos, de US$1.387 millones, el superávit comercial fue de US$6.269 millones.

De los 31 complejos productivos analizados, 21 mostraron crecimiento.

Por ejemplo, el complejo algodonero exportó US$221,6 millones, 46,4% más que el año pasado; y el de los ovoproductos incrementó sus ingresos 41,8% en el período octubre 2021 a septiembre 2022 y alcanzó US$12,2 millones.

En cuanto al complejo girasolero, el incremento fue de 40%, hasta US$35,2 millones, a la vez que el ganadero creció 30% en los últimos 12 meses y se ubicó en US$344,2 millones.

Según el volumen despachado, las economías regionales alcanzaron 6,5 millones de toneladas, lo que representa 1,3% más que en el período anterior.

De los 31 complejos analizados, lideran el maicero, con casi 12% del volumen; seguido por el manisero, con 11,6%; el legumbrero, con 10,6%; el citrícola, con 8,4%, y el vitivinícola, con 7,8%.

«En los últimos 12 meses, estos cinco complejos explicaron 50,2% de las exportaciones en volumen de las economías regionales de Argentina», destacó CAME.

Números de cierre

Sobre la perspectiva del cierre del comercio exterior argentino a fin de año, habló el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, quien destacó que Argentina superará en 2022 «US$90.000 millones de exportaciones y US$ 80.000 millones de importaciones», al tiempo que advirtió acerca de la sobrefacturación, a la que apuntó como «un delito» cuyo origen «es la brecha».

«Entre importaciones y exportaciones, este año vamos a superar US$90.000 millones de exportaciones y más de US$80.000 millones de importaciones», afirmó Michel a América TV.

En este sentido, trajo a colación el asunto de la sobrefacturación, «un delito que en este tiempo se ha potenciado y su problema de origen es la brecha».

Explicó que «sobrefacturar es pretender importar una mercadería que vale US$1.000, por ejemplo, a US$2.000 para que esa diferencia quede en el exterior y luego traerla no al tipo de cambio oficial sino al contado con liquidación (CCL) o al blue o al bitcoin, lo cual permite hacer una ganancia importante en el mercado financiero».