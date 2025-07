Durísimo reclamo de Llaryora a Milei por traspaso de la 19, ahora con nuevo frente electoral

El Gobernador preadjudicó los tres tramos de la obra vial hasta San Francisco. En su discurso, cargó contra el Presidente por no autorizar la transferencia de la ruta a Córdoba, situación que, por cierto, impide avanzar con los trabajos. ¿Qué pasa si la ruta no se transfiere? Por la tarde, selló un acuerdo político con otros cuatro gobernadores para competir en los comicios de octubre. Los une el reclamo común de más fondos para obras y mayor federalismo. Schiaretti, presente



Por Alfredo Flury



El gobernador Martín Llaryora tuvo ayer una agenda ajetreada, marcada por un común denominador: en todos los casos cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei; en primer lugar, por un tema específico y -luego- de manera genérica, tras conformar un nuevo espacio electoral que competirá en los comicios de octubre próximo.

Con el calendario electoral a la vuelta de la esquina, hoy ya no hay acto en el que no se cuele en el discurso del Gobernador una referencia implícita o explícita a los intereses político partidarios de cada sector.

Ayer quedó claramente visible primero en un acto por la mañana en el que Llaryora encabezó la preadjudicación de la licitación para concluir con la autopista entre Córdoba y San Francisco.

“Hoy deberíamos estar adjudicando, no preadjudicando. Ya tendríamos que ver las máquinas en marcha, salvando vidas y construyendo progreso”, afirmó Llaryora ante una audiencia de intendentes, funcionarios y vecinos reunidos en el Centro Cívico.

En el acto, además de Llaryora, estuvieron presentes el intendente de Córdoba capital, Daniel Passerini; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; y el de Gobierno, Manuel Calvo, entre otras autoridades. También estuvieron los intendentes y jefes comunales de localidades atravesadas por el ruta 19.

El Gobernador hizo un repaso histórico del reclamo por la ruta 19, al que definió como una “demanda de décadas” y que tuvo su punto de inflexión en el llamado “Grito de San Justo”, cuando vecinos e intendentes del este provincial unieron fuerzas para exigir la concreción de la obra.

“San Justo es uno de los departamentos más productivos. Necesitábamos rutas, gas, líneas de alta tensión. Y lo pedimos, porque no se puede producir sin infraestructura. Eso es lo que no entienden los que defienden un modelo sin inversión: sin rutas, sin educación, sin ciencia, no hay país posible”, aseguró Llaryora.

El eje central del discurso estuvo dirigido al Gobierno nacional. Sin mencionarlo al principio, el mandatario fue elevando el tono de su alocución.

Finalmente, fue al hueso: “El Estado nacional dice ‘no hay plata’, pero sigue cobrando impuestos. Córdoba aporta muchísimo más de lo que recibe. Somos una provincia olvidada”.

Luego fue más explícito al reclamar la autorización nacional para que la provincia pueda asumir la obra. “No podemos esperar más al Gobierno nacional, si no quieren hacer la obra la hacemos nosotros, sólo necesitamos la firma de un decreto, que nos transfieran la ruta para poder entrar con las máquinas”, afirmó el Gobernador.

Según dijo el Gobierno, se destinará una inversión con fondos propios de 196.308 millones de pesos para concretar los trabajos.

El tramo aún inconcluso incluye 62,9 kilómetros que fueron adjudicados originalmente a CRZ-Periales UTE. No obstante, la constructora frenó los trabajos hace más de cinco años.

Milei rescindió el vínculo, la empresa recurrió la decisión y el Gobierno rechazó el recurso. Así la situación, la compañía sólo tiene chance de presentar un recurso de alzada, siempre en la vía administrativa. Con todo, en la Provincia aseguran que, desde el punto de vista legal, ya no hay trabas para transferir la ruta.

Pero eso sigue sin ocurrir y Llaryora necesita terminar la obra.

“Esta es una ruta que se está convirtiendo día a día en una máquina de matar. Está abandonada, sin mantenimiento, con riesgo total para quienes transitan”, advirtió.

La obra fue originalmente financiada con créditos internacionales, cuya continuidad ahora está en duda. El Gobernador pidió que esos fondos puedan ser asumidos por Córdoba, dado su historial de cumplimiento y capacidad técnica.

“Esperamos que el BID nos otorgue ese crédito directamente. Ya demostramos que sabemos hacer las cosas bien”, subrayó.

“Nosotros sí queremos hacer. Queremos terminar lo que otros dejaron tirado. Vamos a hacerlo, aunque no nos ayuden”, prometió.

En un llamado a la unidad y al compromiso ciudadano, concluyó: “Hoy somos responsables de dejar un futuro. Esta obra no es de un partido. Es de todos. Porque la muerte en la ruta no pregunta ideología ni religión. Dejemos atrás la ruta de la muerte. Convirtámosla en la ruta del progreso y de la vida”.

“Necesitamos que nos ayuden. Que hablen, que reclamen, que presionen. Esta no es solo una obra, es una decisión política. Y es ahora”, concluyó.

Fuentes consultadas por Comercio y Justicia negaron que la demora en la transferencia no tiene que ver con un reclamo de Milei para que los legisladores que responden a Llaryora avalen el veto que recaerá sobre leyes como la suba de las jubilaciones o la ampliación de la moratoria previsional.

Tampoco tendría relación con que la Nación quiere que Córdoba se haga cargo de la deuda que mantiene con CRZ-Periales, la contratista original, la primera propiedad de Cristobal López.

En rigor, nadie supo dar una explicación concreta por la demora en el traspaso.

¿Qué pasa si no se transfiere?

La preadjudicación de ayer por ahora no genera mayores problemas a la Provincia, salvo la demora en el inicio de la obra.

Sí, en cambio, si Llaryora adjudicara a las empresas, comenzarían a correr los plazos para la firma del contrato y, de no iniciar la obra, las contratistas pueden reclamar lucro cesante.

En cuanto a las ganadoras de cada tramo, las mejores propuestas presentadas para cada licitación fueron las siguientes:

Tramo de 29,4 kilómetros. Arroyito-Santiago Temple (Licitación Pública N°2025/000024): participaron ocho oferentes y se concluyó que la mejor propuesta es la presentada por la firma José J. Chediack Saica.

Tramo de 16,8 kilómetros. San Francisco-Cañada Jeanmaire (Licitación Pública N°2025/000025): se presentaron en esta licitación un total de diez oferentes y se evaluó que la mejor propuesta es la presentada por la empresa Benito Roggio e Hijos SA.

Tramo de 16,7 kilómetros. Devoto-Cañada Jeanmaire (Licitación Pública N°2025/000026): participaron del proceso diez oferentes y se determinó que la mejor propuesta es la presentada por la firma Benito Roggio e Hijos SA.

La ruta proyectada tiene características de autopista, con dos carriles por sentido de circulación, con control total de accesos y colectoras; desarrollada en un entorno rural con topografía de llanura y considerando una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora.

En el marco de los trabajos está prevista la construcción de cuatro distribuidores de tránsito ubicados en Devoto, Colonia Marina, Tránsito y Los Chañaritos; seis retornos a distinto nivel; dos puentes de 150 metros sobre el río Xanaes; banquinas, colectoras, y se ejecutarán obras de drenaje, iluminación, señalización y forestación.

Frente electoral

Pero no fue ese el único acto en el que Llaryora habló con tono electoral.

Por la tarde, el Gobernador participó de un encuentro en la Casa de Chubut en Buenos Aires en la que acordó conformar un frente electoral con otros mandatarios para competir en las elecciones de octubre próximo.

La reunión incluyó, además de Llaryora, a sus pares de Chubut, Ignacio Torres; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Santa Cruz, Claudio Vidal. Sorprendió que no estuviera Rogelio Frigerio de Entre Ríos, quien comulga con los ejes fundamentales del proyecto. Con todo, Frigerio está más concentrado en el armado político en su provincia y sumarse a este espacio le complicaría la estrategia local.

Quien sí estuvo fue el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a quien se menciona insistentemente como candidato en las próximas legislativas.

Un Grito Federal

Los mandatarios cerraron el acuerdo con la difusión de un documento en el que resumen su visión de la realidad y sus propósitos bajo el nombre de “Un Grito Federal”.

“Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de Argentina.

Todos, el Gobierno nacional y nuestros gobiernos provinciales, hemos hecho los ajustes necesarios para conseguir en la Nación y las Provincias el equilibrio fiscal imprescindible para avanzar en los cambios que necesitábamos en forma sustentable.

Ese esfuerzo de todos los argentinos es innegociable.

Como lo es para nosotros, que representamos al interior productivo, que esos avances incluyan las obras de infraestructura imprescindibles para desarrollar nuestras provincias, único camino para desarrollar el país.

En ese sentido, es también nuestro deber cuidar a nuestra gente y ser capaces de crecer en armonía y con igualdad de oportunidades para cada uno de los 47 millones de argentinos.

Por eso, hemos decidido competir mancomunadamente en las elecciones de octubre, sabiendo que la realidad actual nos exige vocerías que defiendan a la Argentina del trabajo.

Con nuestra mirada: la de quienes cuidan cada peso, producen, invierten y reivindican todos los días a la Argentina del trabajo.

Una mirada puesta en el futuro, con la decisión de hacernos cargo del presente y de dejar atrás, definitivamente, el pasado que nos dividió y frenó nuestro desarrollo.

Queremos una Argentina pujante, justa y segura.

Una Argentina sin violencia ni grietas innecesarias.

Una Argentina donde podamos vivir en paz, trabajar con dignidad y soñar sin límites.

Nuestra vocación es clara: construir, todos los días, la Argentina de los sueños de todos”, concluyó el documento que tuvo fuerte repercusión política en todo el país.