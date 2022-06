La planilla incluye datos sobre la situación socioeconómica del grupo familiar, entre otros elementos. No obstante, el registro para ingresar esos datos aún no está operativo. La empresa provincial de energía y el ente regulador todavía no tienen precisiones sobre el rol que cumplirán. Cooperativas piden suba de tarifas, también a residenciales

El Gobierno nacional difundió ayer los datos que los usuarios de gas y electricidad deberán completar en breve para solicitar la continuidad del subsidio a sus facturas energéticas, como parte de la política de segmentación que diferenciará de acuerdo con los niveles de ingresos y por la cual 90% de los hogares podrá mantener el beneficio.