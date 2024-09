Desde EEUU, Llaryora habló de las potencialidades de la industria de Córdoba

El gobernador Martín Llaryora disertó ayer en el IV Congreso Metalúrgico organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) en sus 120 años. Además, se trata de la primera Edición Latinoamericana, de la que participan expertos, autoridades, empresarios y sindicalistas vinculados al sector, en un marco propicio para el intercambio de ideas y propuestas en torno a la actividad industrial del país y la región.

Llaryora participó vía Zoom, desde Washington, Estados Unidos, donde desarrolla, junto a empresarios cordobeses, una intensa agenda de reuniones de vinculación con empresas, universidades e instituciones de aquel país.

Adimra destacó la potencia de Córdoba y resaltó que la provincia “se destaca con un sector metalúrgico con más de 2.500 empresas que generan más de 35 mil puestos de trabajo directo, con una gran diversidad de rubros y sectores claves, incluyendo autopartes y maquinaria agrícola, siendo fundamental para el desarrollo de la industria”.

El Gobernador les agradeció a los industriales argentinos por “el esfuerzo que hacen, aún en una recesión tan importante como la actual, para sostener la mano de obra y el empleo”.

En este sentido, consideró clave la política de trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, sinergia que en Córdoba se cristaliza con la radicación y desarrollo de empresas de diversos rubros.

“No hay países desarrollados en el mundo que no tengan industria y que no valoren a la industria metalmecánica”, sostuvo, y añadió que “en cualquier situación de coyuntura grave, los países que no tienen industria tienen condiciones desventajosas para poder llevar el progreso a su gente.”

En su presentación, el mandatario cordobés instó a “darle valor agregado a nuestra materia prima e ir sumando generación de industria constante”, al tiempo que aseguró que “Argentina tiene la posibilidad de encender otros motores, como el energético”.

En ese sentido, consideró que el país tiene una potencia energética para pasar de importar a exportar y ser uno de los mayores productores de gas; también ponderó los minerales críticos y de energía como las nuevas oportunidades de desarrollo.

Al mismo tiempo, insistió en su reclamo por la ley de Biocombustibles, que permitiría la industrialización del sector agropecuario. “En Argentina estamos perdiendo tiempo y perder tiempo es perder trabajo, es perder progreso”, sostuvo Llaryora al respecto.

Modelo Córdoba

“En Córdoba todo el planteo es tendiente al desarrollo, porque el empleo y el trabajo sólo lo generan la industria y el desarrollo, y para nosotros gobernar es generar trabajo”, dijo el gobernador al hablar de la situación en la provincia.

“Tanto mercado como sea posible, y tanto estado como sea necesario”, sostuvo Llaryora al definir la conjunción de fuerzas necesarias para contribuir al desarrollo de una economía fuerte y de pleno desarrollo para las comunidades.