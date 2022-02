La subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, pidió hoy a gobernadores e intendentes de todo el país que «asuman el compromiso» de colaborar con el control de precios de los alimentos porque consideró que la suba que se registra «es grave».

«Es grave el tema de precios y no es sólo responsabilidad del Gobierno nacional sino de todo el arco político que debe asumir un compromiso. Los gobernadores apoyando y los intendentes como brazo ejecutor», indicó Schwindt en la radio AM530.

La funcionaria admitió que los precios de los alimentos vienen «muy calientes» a la vez que reconoció que «cuando acomodamos un tema, se nos desacomoda otro» en el programa de Precios Ciudades que incluye 1.300 productos.

En este sentido, destacó la importancia de expandir el Programa a los “mercados de barrio y almacenes cercanos», aunque reconoció que esta iniciativa «suma un eslabón más en el eventual acuerdo, ya que los almaceneros no le compran directamente a la industria sino a otros almaceneros».

Respecto a la evolución del Programa Precios Cuidados en jurisdicción bonaerense, subrayó que “hay una ley que le permite multar a las oficinas del consumidor de la Provincia” de Buenos Aires, por eso sostuvo que “los intendentes tienen que colaborar y controlar».

«Se necesita un esfuerzo grande de todos para que los precios estén en las góndolas. Y no hay mejor inspector que el propio consumidor, que puede denunciar, y nosotros podemos accionar», concluyó Liliana Schwindt.