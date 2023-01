Ayer se conocieron los datos del Indec sobre la distribución del ingreso y el empleo no registrado, con resultados lamentables.

En primer lugar las cifras marcan un fuerte deterioro de la participación de los trabajadores en el valor de producción o facturación de las empresas: de representar en el tercer trimestre de 2016 el 51,2% de la “torta”, la «remuneración del trabajo» descendió al 45,7% en el tercer trimestre de 2019, durante el anterior Gobierno, volvió a descender, con el actual Gobierno al 43,8%% en igual período de 2021 y al 43,6% en el tercer trimestre de 2022, pese a que la actividad económica y el nivel de empleo superan a los de fines de 2019.

Este achique en la porción de la «torta» que reciben los trabajadores se explica por la caída de los salarios de los trabajadores registrados, el avance de los asalariados “no registrados” – que en promedio cobran un 50% menos que los registrados- y por el aumento de los puestos de trabajo por cuenta propia, también con la mayoría desempeñándose en la informalidad.

El segundo dato oficial es que los asalariados no registrados suman 5.270.000 de trabajadores, una cifra récord para un tercer trimestre desde 2016, año que comenzó la nueva serie del INDEC con 4.778.000 asalariados no registrados en el tercer trimestre de ese año.

Los 5.270.000 asalariados informales equivalen al 42,1% sobre un total de 12.527.000 de puestos laborales de asalariados en relación de dependencia privados, de acuerdo a la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” que difundió este jueves del INDEC.

Además, hay 5.290.000 puestos de trabajos independientes– que en una alta proporción son precarios e informales – y 3.682.000 en el sector público.

En total son 21.499.000 puestos de trabajo versus 20.326.000 de un año atrás. Son 1.173.000 puestos laborales más, pero de menor calidad, lo que refleja la mala situación socioeconómica que atraviesa el país.

De los datos del Indec surge que en el último año, luego de la cuarentena y pandemia, más de la mitad del aumento del empleo –605.000- se concentró en los puestos laborales de asalariados no registrados. Entre los registrados el aumento fue de 297.000 personas. Y en el cuentapropismo, en su mayoría informal, que aumentó en 195.000. Es decir que por cada dos trabajos registrados privados que se crearon el año pasado, se crearon tres trabajos en negro o precarios.

En el sector público, los puestos laborales subieron de 3.606.000 a 3.682.000, pese a la difundida norma que congelaría el ingreso de empleados a un Estado elefantiásico.

En cuatro actividades son más los asalariados no registrados que los registrados: personal de casas particulares (sobre 1.610.000 puestos de trabajo, 1.107.000 no están registrados, es decir el 68,8%), agricultura y ganadería (donde de 922.000 asalariados, 594.000 no están registrados, representando el 64,4%), construcción (con 548.000 puestos no registrados sobre un total de 981.000, el 55,9%) y servicios sociales y salud privados (donde sobre 712.000, el 54,3% no están registrados, unos 387.000).

Todos estos datos oficiales marcan el fuerte avance de la precarización y empobrecimiento de la fuerza de trabajo, los que unidos al deterioro de los salarios, fueron bajando el costo laboral y la participación de las remuneraciones del trabajo asalariado en el reparto de la torta.