Los desajustes en la economía argentina están provocando una inflación que cerrará el año en torno al 100% anual y con una brecha cambiaria también de tres cifras. Paradójicamente, estas variables pueden beneficiar a otras en el corto plazo, aunque también pueden estar indicando la posibilidad de encontrar otros problemas en el largo plazo.

Dentro de ese conjunto de indicadores favorecidos por la situación actual está la tasa de inversión, que se acerca a los niveles récord del 2008 y 2017, con una alta composición productiva, especialmente de maquinaria y equipos.

Según algunos analistas, esto se debe principalmente a la necesidad de las personas y empresas de desprenderse de los pesos argentinos, que en un contexto inflacionario de alrededor de un 6% mensual pierden rápidamente su valor.

El dato que permite observar esa tendencia es que, a pesar de las limitaciones de divisas que enfrenta la economía y el aparente cambio de ciclo de inversión, en agosto la inversión logró volver a crecer 0,8% mensual. Así, la tasa de inversión aún se mantiene alta, estando en 22,4% del PBI, según reciente informe de la consultora EcoGo.

En el mismo informe de la consultora -que conduce la economista Marina dal Poggeto- se afirma que “la grosera transferencia de ingresos que provocó una brecha cambiaria en 75% promedio en los últimos dos años y 10 meses tiene una contrapartida que hay que remarcar. A la salida de la pandemia la inversión fue el componente de la demanda agregada que más creció (casi al doble que la región) y la tasa de inversión está volviendo a niveles récord de 2008 y 2017, con una composición mejor (más maquinaria y equipo y menos construcción)”.

De este modo, “el excedente de pesos acorralado en la economía se vuelve en parte a la inversión. La inversión financiada con pesos acorralados o fondeada con tasa negativa y/o dólares vendidos en el CCL, se torna muy barata”, lo que implica un incentivo al consumo en un contexto en el que no abundan las opciones para resguardar el valor de la moneda.

Sin embargo, para la consultora no es todo tan negativo, ya que aunque “el esquema es perverso y no sostenible, quizás el salto en la inversión combinada con una posición técnica de los argentinos larga en dólares, pueda ayudar a una salida más rápida si finalmente se avanza en un programa de estabilización”. Casi por un golpe de suerte, el gobierno tiene ante sí la posibilidad de aprovechar una consecuencia no deseada de sus políticas, que le permitiría tener una mayor probabilidad de éxito si decidiera encarar un programa de estabilización.

Tasa de inversión Fuente: EcoGo

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS aseguró que “lo que puede estar causando la dinámica actual es que la gran cantidad de disposiciones sobre el mercado de capitales lleve a algunas empresas a preferir aplicar pesos a inversiones en economía real, aunque para ver un camino sostenido de crecimiento se deberá proporcionar un marco de estabilidad”.

“Efectivamente la inversión está en niveles muy elevados, está en récord históricos, por encima del cuarto trimestre del 2017″, afirmó Emiliano Anselmi, de Portfolio Personal Inversiones (PPI). “La inversión no deja de ser el reflejo del exceso de pesos o la huida de los agentes económicos del peso”, precisó Anselmi y dijo que “es inversión récord pero no virtuosa, porque no deja de ser el reflejo de la caída de la demanda de dinero”.

Así, los elevados niveles de inversión pueden estar señalando un punto flaco de la política monetaria del gobierno, aunque también estaría generando las condiciones para aprovechar la capitalización de las empresas. Si bien el dato de inversión está artificialmente alto por aquel fenómeno, las posibilidades de recuperación a partir del mismo son una buena noticia para el equipo que conduce el Ministro Sergio Massa.