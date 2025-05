Caputo sale al mercado externo a colocar un bono por hasta US$1.000 millones

El Ministerio de Economía ofrecerá mañana un instrumento en procura de fortalecer las reservas del Banco Central. Sin embargo, el título estará nominado en pesos. La estrategia implicará el retorno del país al mercado internacional



El Ministerio de Economía ofrecerá un bono en pesos a inversores extranjeros en busca de captar hasta US$1.000 millones para destinar a fortalecer las reservas, marcando el retorno de Argentina al mercado internacional de deuda.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dio a conocer ayer que este miércoles 28 de mayo estará disponible en la segunda licitación de deuda de mayo un bono Bonte que podrá ser suscripto con dólares por inversores internacionales.

El título a tasa fija en pesos, tiene vencimiento en mayo de 2030 y es por un monto de hasta US$1.000 millones. El ingreso de divisas que se obtenga mediante esta operación será destinado a robustecer las reservas del Banco Central.

El llamado a licitación detalló que la misma se da con un monto máximo a cubrir equivalente a los vencimientos del 30 de mayo más los pagos de cupones y amortizaciones en pesos realizados la semana pasada que ascienden en su totalidad a $8,55 billones.

En esta licitación se ofrecerán:

BONTE 30/5/2030

LECAP a: 30/06/25 – 31/07/25 – 29/08/25 – 28/11/25

BONCAP a: 30/01/26 – 31/05/26

BONCER CERO CUPÓN a: 30/10/26

El ministro de Economía, Luis Caputo, valoró el anuncio en su cuenta de X remarcando que “Argentina vuelve a ganar acceso a los mercados internacionales, para refinanciar Capital de deuda en moneda local”, señalando que es “algo que la gran mayoría de los países hacen con normalidad, pero que para Argentina no era posible, dado el descalabro económico heredado”.

En ese sentido, recordó que “producto de ello, fue que el año pasado el Banco Central pudo acumular sólo un porcentaje menor de las compras récord de dólares que hizo en el mercado, ya que hubo que pagar no sólo los intereses, sino también el capital de los vencimientos de deuda”.

Al mismo tiempo, aclaró que “es importante destacar que esta operación no implica un aumento de la deuda bruta, ni tampoco neta”, indicando que representa “sólo un aumento del nivel de reservas en dólares del BCRA y una extensión significativa de duración de la deuda en moneda local”.

Provincias

Luego de anunciar y poner en marcha el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el Gobierno instó a las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información con el objetivo de “garantizar las condiciones” establecidas en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias.

Sin embargo, advirtió que en caso de no adherir, la provincia “perderá el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)”.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió un comunicado donde aclara que a partir de esta acción se preservará la información de los consumos personales y el incremento patrimonial de los ciudadanos en todas las jurisdicciones del país.

El Gobierno destacó que a partir de estas medidas “avanza y garantiza la decisión histórica de devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran” y reiteró la convocatoria a los gobernadores provinciales “a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.

Respuesta

Si bien todavía las provincias no definieron oficialmente si adherirán al nuevo sistema impulsado por el Gobierno, algunas adelantaron su posición al respecto.

La administración de Santa Fe celebró el nuevo blanqueo de dólares, pero anunció medidas locales para evitar el lavado de activos provenientes del delito. “Desde la provincia se apoya la medida y a su vez se enfoca en bloquear a las mafias que atentan contra la seguridad pública”, afirmaron.

Los ministros santafesinos de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, dieron a conocer un paquete de iniciativas con el objetivo de reforzar la seguridad en el marco de la lucha contra el narcotráfico y para evitar que las bandas usufructúen la flamante medida nacional.

En tanto, desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires salieron a cuestionar la propuesta del Poder Ejecutivo. Su director ejecutivo, Cristian Girard, calificó la iniciativa como un “blanqueo encubierto” y aseguró que la provincia continuará fiscalizando a los contribuyentes.

“Se presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a los ahorros acumulados, sino a permitir que no se acumulen fondos no declarados esperando un nuevo blanqueo. La normativa penal tributaria y de prevención del lavado sigue intacta”, explicó Girard en declaraciones a la prensa.

Desde ARBA remarcaron que las medidas nacionales no afectan las normativas tributarias provinciales ni las obligaciones de los contribuyentes bonaerenses. Además, dejaron en claro que los regímenes de información siguen vigentes y que la estrategia de fiscalización no sufrirá cambios sustanciales.