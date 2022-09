El manejo de las importaciones, el programa Ahora 12 y la profusión de la venta callejera son algunos de los puntos que llevaron los dirigentes de la CAC a la reunión con el secretario de Comercio, Matías Tombolini

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) analizó con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, diferentes situaciones vinculadas con la gestión y administración de importaciones, la necesidad de corrección de «inequidades» del programa Ahora 12 y los perjuicios generados por la venta ilegal callejera.

La entidad presentó un documento que reúne dificultades registradas junto con propuestas de mejoras, según indicó en un comunicado, en el que sostuvo que el encuentro «representó un avance para el trabajo mancomunado entre la CAC y la Secretaría de Comercio en pos de un mejor ambiente para el desarrollo del comercio y los servicios formalmente constituidos en el país».

Tombolini estuvo secundado por el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, en tanto el presidente de la CAC, Natalio Grinman, concurrió acompañado por los directivos Alberto Grimoldi, Rodrigo Pérez Graziano, Edgardo Phielipp, Ángel Machado, Ignacio dos Reis y Manuel Sánchez Gómez.



«Nosotros no somos una cámara de protesta, somos una cámara de propuestas y lo hacemos desde el convencimiento», manifestó Grinman en el inicio de la audiencia, en la que planteó «situaciones que complican no sólo las grandes empresas sino también las pymes».

Entre los principales temas de la actividad externa que se trataron en la reunión estuvieron la problemática de la gestión, obtención y administración de SIMI (Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones), que «afecta de manera significativa todo tipo de empresas al someterlas a una gran incertidumbre de cara a los próximos meses, y especialmente a las pymes, por no gozar del mismo respaldo económico que pueden tener las grandes compañías«, señaló la CAC.

La cámara ponderó la recuperación de la actividad comercial después de los peores momentos de la pandemia, aunque advirtió de la «erosión del poder de compra de los consumidores» por la inflación.

«En esta línea, solicitó que se corrijan inequidades que se registran en la aplicación del programa Ahora 12 de fomento al consumo», indicó la CAC.

Asimismo, planteó «el problema de la venta ilegal callejera y los perjuicios que genera en un ecosistema en el que entidades como la Cámara pujan por que se mantenga la competencia dentro de los márgenes de la ley».

Por su parte, Tombolini destacó que la secretaría que conduce tiene entre sus funciones «esclarecer estas incertidumbres planteadas», a la vez que apuntó a continuar trabajando en conjunto con la CAC y sus asociados para lograr un mejor ordenamiento y sistematización de las importaciones.

«Sirve mucho que nos ayuden a dar relevancia a cuestiones que consideran que deben ser prioritarias», finalizó.