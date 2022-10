Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron hoy en su mayoría con signo negativo, según la agencia de noticias Bloomberg. En Taiwán descendió 0,98%, Corea del Sur 0,22%, Japón 0,43% y Hong Kong 0,42%, mientras que en China subió 0,13% en su índice Shanghai y bajó 0,24% en el Shenzhen.

En Europa las principales bolsas operaban con mayoría de resultados negativos: París restaba 0,85%; Frankfurt 0,29%, Milán 0,62%, Madrid 1,29% mientras que Londres aumentó 0,37%.

En los mercados de Nueva York su principal índice, el Dow Jones Industriales, ascendía 1,65% y se ubicaba en 30.832,70 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 ganaba 1,04% y el tecnológico Nasdaq subía 1,21%. La Bolsa de San Pablo en su principal índice, Bovespa, avanzaba 0,94% y se ubicaba en 118.269,48 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en el Mercado de Chicago con resultados altibajos: la soja bajaba 0,05% para ubicarse en US$ 511,01 la tonelada en los contratos futuros de noviembre. En tanto, el maíz avanzaba 0,25% y se comercializaba a US$ 269,97, mientras que el trigo caía 0,20% y se comercializaba a US$ 311,40 en los contratos de diciembre.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), aumentaba 0,67% y se comercializaba a US$ 85,08 el barril en los contratos con entrega en noviembre, en tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), escalaba 0,95% y se transaba a US$ 93,26 para su entrega en diciembre.