Tres encuestas de las consultoras más influyentes de Brasil, a las que pudo acceder Comercio y Justicia, dan por ganador del ballotage al ex presidente Lula da Silva. Solo una la relección bolsonarista. Recordemos que en la elección primaria el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 48% de los votos, mientras que la gestión de Jair Bolsonaro fue refrendada por el 43% de los votantes. En la jornada de hoy, el primero que llega al 50% ingresará al Palacio de Planalto. El ex sindicalista quedó a solo dos puntos del objetivo, mientras que el actual presidente necesita de un “batacazo” electoral para descontar lo que necesita, sin embargo, las consultoras advierten que la diferencia será muy estrecha.

Paraná Pesquisas proyecta un triunfo del PT por una diferencia tan estrecha que sería menor al margen de error que es de 2 puntos porcentuales. Lo cual sería un empate técnico, de acuerdo al análisis estadístico de la investigación. Por su parte, el estudio de la consultora MDA arroja una ventaja si bien estrecha, pero algo mayor, al imponerse el ya dos veces presidente por 2,2%. AtlasIntel, expertos en big data, dan como ganador a quien gobernó Brasil entre el 2003 y 2010 con el 53%, casi siete puntos más que su adversario.

En el mismo sentido, Ipec también publicó el sábado su última encuesta antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Encargado por la cadena Globo, el sondeo muestra que el expresidente Lula da Silva tiene una intención de voto del 54%, mientras que el presidente Jair Bolsonaro llegaría al 46%. Quien lo da como ganador y al frente de un nuevo mandato es el instituto Brasmarket. Este estudio lo tiene al actual presidente como ganador con el 48,2% de las intenciones de voto, frente al 42,7% de Lula.

No pocos politólogos cuestionan los resultados de las encuestadoras al hacerse con muestras pequeñas y poco representativas de la heterogeneidad de un país con 217 millones de habitantes distribuidos en la quinta superficie territorial más extensa del mundo. Lo cierto es que las encuestas daban a un Lula ganando cómodo en primera vuelta, por tanto, los resultados evidencian que la performance electoral del presidente en ejercicio no fue anticipada casi por ningún estudio.

Paradójicamente, el ex capitán del Ejército llega con posibilidades electorales luego de aprobar la ley que declara “estado de emergencia”, lo que le permitió liberar 8.000 millones de dólares en planes sociales, con efecto en el rojo fiscal. Precisamente, una de las críticas que desde su espacio le hacían al gobierno del PT. Por otro lado, pese a su prédica pronorteamericana, desatado el conflicto entre occidente y Rusia, en territorio ucraniano, neutralizó la crisis energética aumentando la importación de energéticos a Rusia y China, que ofrecían un precio más conveniente. Es decir, fortaleciendo la relación comercial con las potencias emergentes del BRICS.

No pocos especialistas se preguntan por lo que resultará de la elección en caso de que el margen sea estrecho como se prevé. Los antecedentes permiten sembrar dudas respecto a que el presidente reconozca una eventual derrota. “Si no gano con el 60% es porque hay algo raro”, había dicho antes de la elección pasada. Además, su admiración manifiesta por el ex presidente norteamericano Donald Trump recuerda el trágico desenlace de la toma del capitolio tras la derrota electoral que sufrió el magnate.