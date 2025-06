Boleto: ya rige el aumento también para la SUBE, que trepa a $1.888 si no está nominada

El alza dispuesta por la Municipalidad de Córdoba desde el 31 de mayo para los usuarios con Red Bus, ahora se activó para el nuevo plástico. Sin embargo, quien no registre la tarjeta a su nombre, pagará $1.888, el valor de la tarifa técnica. Hay usuarios que no lo hicieron y se les debitó con penalización. ¿Cómo hacer para no pagar con recargo?



Por Alfredo Flury



El aumento en el boleto del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba que entró en vigencia el 31 de mayo pasado, recién desde ayer comenzó a impactar en los usuarios que utilizan la tarjeta SUBE.

En paralelo, el valor actualizado que escaló a 1.580 pesos, subirá hasta 1.888 pesos para aquellos usuarios que no hayan nominado la SUBE, esto es registrar la tarjeta a su nombre.

De hecho, fuentes de la UTA consultadas por Comercio y Justicia admitieron que hubo casos en los que la validadora debitó 1.888 pesos, muy por encima del valor informado oportunamente por el municipio.

“Hubo sorpresas de algunos usuarios por el monto que se debitó”, señalaron.

Sin embargo, el secretario de Gobierno del municipio, Rodrigo Fernández, admitió que esa “penalidad”, que eleva aún más el valor de la tarifa, es para aquellos que adquirieron la tarjeta SUBE en un comercio y luego no hicieron el trámite para nominarla.

“La mayoría de las tarjetas fueron entregadas por el municipio y, más allá de que tengan o no atributos, son registradas a nombre de quien las adquiere. El caso de la tarifa con penalización es sólo para los que no la registran tras comprarla en algún comercio”, explicó a Comercio y Justicia el funcionario.

Con todo, dijo que la mayoría de las más de 100 mil tarjetas que ya circulan, fueron entregadas por la comuna en los diferentes CPC, en el Palacio 6 de Julio o en los operativos especiales que se hicieron en las canchas de Talleres, Belgrano e Instituto, entre otros. “Ahora haremos otro en Atenas”, anticipó.

Como fuere, el dato de la penalización por no nominar la tarjeta -se realiza vía web o con la aplicación de SUBE-, no había sido aclarado oportunamente.

Qué dice la norma

La resolución firmada por el propio Fernández y publicada en el Boletín Oficial el viernes 30 de mayo, indica en su artículo 11 que se establece, “a partir de las 00:00 horas del día 31 de mayo de 2025, la tarifa plena, de acuerdo al siguiente Cuadro Tarifario”. La tarifa masiva será de 1.888 pesos y el anillo de circunvalación y la noctura, de 2.171 pesos.

El artículo 12 aclara que se dispone “que las tarjetas S.U.B.E. no nominalizadas –no registradas- estarán regidas por el Cuadro Tarifario correspondiente a la tarifa plena, plasmado en el Art. 11 del presente instrumento legal”.

En tanto, según el artículo 13: “Dispónese que las tarjetas S.U.B.E. nominalizadas –registradas- estarán regidas por el cuadro tarifario establecido en el Art. 6° del presente”, esto es con la tarifa a 1.580 pesos, tal como se informó oportunamente tras el aumento aplicado al valor previo de 1.200 pesos.

Considerandos

Por lo demás, en los considerandos de la norma se menciona que “en definitiva, y siguiendo lo informado por la Dirección de General de Transporte el resultante para el cuadro tarifario es el siguiente: Costo Kilómetro de $4.275,10 (pesos cuatro mil doscientos setenta y cinco con 10/100) y el Cuadro Tarifario es el siguiente: Tarifa Masiva $1.888 (pesos un mil ochocientos ochenta y ocho); Tarifa Anillo $2.171 (pesos dos mil ciento setenta y uno); Tarifa Barrial $ 1.510 (pesos un mil quinientos diez); Tarifa Nocturna $2.171 (pesos dos mil ciento setenta y uno); correspondiendo a la tarifa plena. Que sin perjuicio del cálculo obtenido por la aplicación de la fórmula polinómica vigente, los aportes a efectuar por la Municipalidad de Córdoba aplicados a los usuarios, son recursos para el sostenimiento del sistema, regulando la prestación”.

En definitiva, la diferencia entre esa tarifa y la de 1.580 pesos que hoy rige en general, es cubierta por el municipio a modo de subsidio a las empresas.