Batacazo de MileI en CABA: “tabula rasa para teñir de violeta el país”

El Presidente celebró la victoria en el marco de las legislativas porteñas y nacionalizó el resultado. En tanto, Adorni hizo un amplio llamado para aquellos que se quieran sumar a las “ideas de la libertad”. Milei consolidó su liderazgo y Macri resultó el más golpeado. Aunque una vez más elecciones locales, en este caso el electorado pareció priorizar los cambios económicos de LLA por sobre temas institucionales o domésticos de la ciudad. Votó apenas 53% del padrón

El presidente Javier Milei consideró que “hoy (por ayer) se pintó de violeta el bastión amarillo” e instó: “a partir de ahora, a pintar de violeta todo el país!”, en referencia al triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de la ciudad de Buenos Aires, en las que el candidato Manuel Adorni, se impuso por tres puntos porcentuales por sobre Leandro Santoro, del peronismo, y por prácticamente el doble por sobre Silvia Lospenato, la postulante del PRO, quien apenas arañó 16% de los votos. En tanto, el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, otrora del PRO, alcanzó ocho por ciento de los sufragios.

Como fuere, con una derecha atomizada, no sólo el PRO sino también LLA, en la que Rodrigo Marra obtuvo 2,6% de los votos, las chances de Santoro de ganar los comicios era inédita respecto a escenarios anteriores.

Sin embargo, fue Adorni, de la mano de Milei, quien terminó arriba, un verdadero batacazo que el Presidente y el mismo Adorni buscaron nacionalizar de cara a las elecciones que vienen.

En ese marco, el candidato electo habló de “tabula rasa”, la misma frase que utilizó Milei en su campaña electoral previo al balotaje con Massa.

En resumidas cuentas, dijo que todos aquellos que se quieran sumar a las ideas de la libertad, serán bienvenidos, sin importar del lugar que provengan.

Un dato no menor es que apenas votó poco más de 50% del electorado, por lejos el menor porcentaje histórico desde que se mide ese indicador.

Por lo demás, más allá de que se trató de una elección para renovar autoridades legislativas locales, fue evidente la proyección nacional que generó el resultado.

En ese marco, fue claro que el apoyo a Adorni fue más un espaldarazo a Milei y sus políticas económicas que un castigo a la gestión de Jorge Macri, que por cierto también incidió. En los hechos, primó más el apoyo a una gestión nacional y a evitar un eventual triunfo del kirchnerismo que a evaluar la administración de PRO en la ciudad que perdió una elección tras 18 años.

Milei

“La verdad que es importante tener conciencia que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora ¡a pintar de violeta todo el país! ¡Gracias!“, comenzó Milei en su discurso.

Esta elección es una dura derrota para el PRO y para su presidente, Mauricio Macri, que participó activamente de la campaña de Silvia Lospennato.

El resultado también es un traspié para el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, que tomó la decisión de desdoblar los comicios para municipalizar el debate y conservar la hegemonía en el distrito. Sin embargo, no ganó ni una sola comuna, las cuales se repartieron entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

“Pero, sin lugar a dudas, este trabajo y este triunfo tiene claros responsables. Quiero agradecer a todo el equipo de Gobierno, porque entendiendo el desafío histórico le pusieron el cuerpo a la campaña a cada uno de los ministros”, agregó Milei en el eufórico festejo en el búnker instalado en los primeros dos pisos del Hotel Libertad.

“Pero, además, esto no hubiera sido posible si no fuera por esos gigantes que constituyen el Triángulo de Hierro. Santiago Caputo y ella, el gran arquitecto, El Jefe, Karina”, concluyó, para darle mérito a la Secretaria General de la Presidencia.

Luego de las palabras del presidente Javier Milei, Manuel Adorni hizo su ingreso al escenario. El candidato celebró su triunfo en los comicios y aseguró: “No era solo una elección local”.

“Lo que elegimos hoy fueron dos modelos. Fue el modelo de la casta, el modelo de los privilegios, el modelo de los pocos y el modelo de la libertad. Y hoy ganó la libertad, señores, una vez más“, afirmó el gran vencedor de la noche.

Adorni hizo un llamado a los dirigentes de otros espacios, a quienes instó a dejar el egoísmo de lado y sumarse a la Libertad Avanza. Además, hizo un análisis de los comicios de ayer domingo y aseguró que muchos “no supieron verla”.

“Tal vez llamó la atención ver en una elección local, en una elección a legisladores, tantas caras relevantes de los diferentes espacios. Y es precisamente porque no era simplemente una elección local, porque no era simplemente una elección a legislador, era una elección donde se elige entre dos modelos. Y esa fue la elección, mal que muchos no supieron verla”, afirmó.

A lo largo de su discurso, Adorni remarcó varias veces que el partido libertario es el instrumento que la sociedad actualmente elige para “terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo”.

En este sentido, señaló: “Me tomo el atrevimiento de hablar, no sólo en nombre mío, sino en nombre del presidente de la Nación, de Javier Milei, y en nombre de Karina Milei. Porque lo cierto es que la gente tomó una decisión, y la decisión que tomó, en definitiva, es que el instrumento para el cambio es La Libertad Avanza”.

Y agregó: “El instrumento para el cambio somos nosotros, así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, a apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades, y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza, y que es el instrumento, repito, que ha elegido la sociedad para cambiar, para cambiar esto”. “Tabula rasa”, resumió para concluir con su llamado, el mismo que utilizara Milei para convocar a cuanto dirigente si quisiera sumar a su fuerza política, sin importar su pasado.

Por lo demás, también habló Karina Milei. “Qué bueno estar de nuevo acá y otra vez con un triunfo. La verdad, las fuerzas del cielo lo volvieron a ser. Era kirchnerismo o libertad y los porteños eligieron la libertad. Gracias, gracias, gracias”.

De acuerdo a los datos oficiales la lista del presidente Javier Milei, encabezada por su vocero, Manuel Adorni, alcanzó 30,13% de los votos. En segundo lugar, Leandro Santoro llegó a 27,35 por ciento. El PRO, que tuvo a la diputada nacional Silvia Lospennato como figura principal, quedó tercero, muy lejos de los dos primeros lugares, con 15,92 por ciento.