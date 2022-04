Las exportaciones argentinas podrían superar los US$86.700 millones en 2022, lo que significará, de concretarse, un salto del 11% respecto a los despachado el año pasado por la suba de los precios internacionales, estimó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En su informe sobre Coyuntura Económica, la entidad bursátil proyectó exportaciones por US$ 86.737 millones, lo cual supone un incremento en valor de US$ 8.645 millones respecto a 2021, y esta nueva previsión se ubicó US$ 1.896 millones por encima de lo calculado en su informe de marzo.

De este total, las exportaciones agroindustriales representan el 47% del total, cuyo monto se elevaría hasta los US$ 41.055 millones, US$ 3.006 millones más que el año pasado.

Según explicó la BCR, «la persistencia del conflicto ruso-ucraniano sigue sosteniendo el nivel de precios internacionales».

En este sentido, detalló que «la interrupción en los embarques agroindustriales desde el Mar Negro, la incertidumbre en torno a los resultados productivos de Ucrania de este ciclo y las sanciones a Rusia, mantienen elevados los precios de exportación de muchos commodities agro exportados por Argentina».