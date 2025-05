ARCA reglamentó procedimiento para importar sin aranceles autos eléctricos e híbridos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el mecanismo para la importación sin aranceles de vehículos eléctricos, híbridos y a hidrógeno.

El organismo dictó la Resolución General 5691/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, que implementa el procedimiento para la compra de autos importados de acuerdo al Decreto 49/2025 y la Resolución N.º 29 de la Secretaría de Industria y Comercio.

El régimen tendrá una vigencia de cinco años y regirá para la adquisición de automóviles cuyo valor Free On Board (FOB) no supere los US$ 16.000 dólares. Para esos casos, se elimina el Derecho de Importación Extrazona (DIE) vigente, que era del 35%.

El cupo anual tiene un máximo de 50.000 unidades, que representa el 20% de las ventas anuales de autos livianos en el país.

La asignación se hará según la fecha de nacionalización y el menor precio ofrecido.

El cupo se dividirá en dos: 25.000 vehículos para empresas con terminales de fabricación local y 25.000 para personas físicas o jurídicas que requieran importar vehículos híbridos, eléctricos y a celdas de combustible (hidrógeno) para su comercialización con carácter de proveedores.

Para acceder a los cupos, las empresas deben tramitar la solicitud a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) y el sistema online de Trámites a Distancia (TAD). El procedimiento se encuentra detallado en el anexo de la resolución y el manual de usuario publicado en la web oficial de ARCA.