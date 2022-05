El Gobierno aprobó hoy el Modelo de Convenio de Préstamo a celebrarse con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto total en torno a US$ 60 millones, que serán destinados a financiar el Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Lo hizo a través del decreto 278/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial, que precisó que el BIRF brindará un préstamo de US$ 45 millones, mientras que US$ 3 millones serán aportados por recursos locales y US$ 12 millones provendrán de una donación del el Programa Progreen del Banco Mundial, un fondo fiduciario centrado en la gestión de bosques y la promoción de la agricultura sustentable, y financiado principalmente por Alemania.

El proyecto, que será ejecutado por Parques Nacionales, busca mejorar la gestión y la resiliencia de los ecosistemas, y los medios de vida relacionados con las comunidades locales en paisajes terrestres y marinos de conservación y producción.

Los paisajes de las Yungas, Transición Monte y Prepuna, Aconquija, Monte de Sierras y Bolsones, Corredor Chaco Árido, Andino Norpatagónico, Patagonia Azul, Glaciares, Océanos Australes, el Delta del Río Paraná, y los corredores del Chaco Seco y Selva Paranaense serán los lugares seleccionados para la iniciativa.

Entre los objetivos señalados, se buscará asegurar la conectividad para la movilidad de la fauna, la diseminación de las plantas autóctonas y el fortalecimiento de las redes productivas y comerciales con un manejo sustentable de sus actividades.

En concreto, se brindará capacitación a la población local para fortalecer las capacidades y el acceso al empleo verde, además de desarrollar alternativas de medios de vida para las comunidades locales a través de la producción, agregado de valor y comercialización sustentables de productos de los ecosistemas.

Del mismo modo, se fortalecerá el conocimiento y las capacidades técnicas de los funcionarios de Parques Nacionales mediante becas de especialización y maestría, y financiamiento para –al menos- 15 proyectos de investigación, además de la construcción de infraestructura de bajo impacto para el turismo basado en la naturaleza.

Se estima que el proyecto beneficie de manera directa a 5.515.394 personas –incluyendo a las comunidades locales indígenas y productores locales junto con los visitantes de las áreas protegidas- y de forma indirecta a otras 300.000 personas, mediante la promoción y dinamización de la actividad económica en las zonas de influencia.

Asimismo, se proyecta que la efectividad de la gestión de las áreas protegidas mejore en un 65% mediante la promoción del conocimiento científico, el diseño participativo y la provisión de infraestructura resiliente al clima y enérgicamente eficiente.