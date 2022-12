Hubo un importante foro empresarial en la Universidad Católica. Especialistas internacionales hablaron de nuevas herramientas a disposición de los empresarios para acceder a mercados y oportunidades. «Hay que globalizar iniciativas», dicen

Por Javier De Pascuale

El mundo está en crisis, el comercio internacional no sólo no está en su mejor momento sino que parece haber ingresado de lleno en un camino de incertidumbre que podría ser bastante largo y, en ese punto, lo peor parece ser quedarse quieto. Hay que moverse y no para atrás, no en resguardo de lo que se tiene sino hacia adelante, en la búsqueda de lo que se puede dar. Se trata de un movimiento con otros, abierto a posibilidades de integración.

De algún modo, esto es lo que dejó como síntesis el foro empresarial llevado a cabo este jueves en sede de la Universidad Católica, en Córdoba.

«Todo lo que generemos a nivel local tendrá impacto en lo global y viceversa«. Con esta frase se cabecera, se llevó a cabo la octava edición de las ya tradicionales Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos, que organizan el Foro de Empresarios de la Región Centro junto una decena de organizaciones vinculadas.

Esta vez las Jornadas contaron con la presencia de destacados expertos internacionales, tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuanto de la Organización de los Estados Americanos (OEA); la Organización de Regiones Unidas (ORUFogar); la Corporación Regional de Desarrollo Productivo Coquimbo (Chile); la Advanced Leadership Foundation (España); Gtecs ACE (México); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Banco Centroamericano de Integración Económica; el Departamento de Comercio de los Estados Unidos; el Consejo Empresario de Santa Fe: CCE Uruguay; el Comité de Rutas de Integración (Brasil); y la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Hubo espacios de conferencias, paneles y luego trabajo en talleres, desarrollados en la sede céntrica cordobesa de la Universidad Católica. Especialistas e investigadores de distintos centros de estudios fueron parte de esos paneles: del ICDA y la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba: de FutureEd / Universidad para la Paz de las Naciones Unidas; del Centro de Competitividad de la Universidad Católica de Córdoba; de la Universidad Católica del Norte de Coquimbo; de Le Moyne College New York (Estados Unidos); del Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad de Paris – Sorbonne Nouvelle (Francia), entre otros. Todos ellos exponiendo y debatiendo sobre integración, desarrollo, innovación, integración económica regional y el nuevo desafío de la reconstrucción; desarrollo productivo y competitividad; nuevas herramientas para la integración y el desarrollo; trabajo junto a redes del conocimiento, universidades e instituciones.

«Hoy la única forma de salir adelante es a través de una globalización de iniciativas, promovidas por semejantes, mucho más allá del lugar adonde se encuentran. Hoy tenemos muchas herramientas que nos acercan a diferentes actores, donde cada uno de ellos añade diferentes variables en la cadena de producción», resumió Jorge Brown, vicepresidente de la Advanced Leadership Foundation (España), una de las organizadoras del encuentro. «Esta será la única forma de encontrar un valor diferencial para promover el desarrollo local», agregó: «La diferencia de culturas y de idiomas, la diferencia de realidades, no son obstáculos sino fortalezas, cuando contamos con la información necesaria para la producción. La clave para el desarrollo de las empresas es encontrar el sitio adonde añaden más valor a la cadena de producción, sea éste adonde sea», finalizó el ejecutivo.

Entrevista: Maximiliano Mauvecin, Foro de Empresarios Región Centro

-¿Cómo llegamos a estas nuevas jornadas?

-La verdad es que hay un largo camino recorrido. Ésta es la octava jornada que realizamos. A través de los años hemos ido consolidando a las entidades de la Región Centro que se integran en este foro, pero también en una alianza estratégica muy buena con nuestros colegas de Chile, de Uruguay, que nos acompañan en esta Red del Corredor Bioceánico que hemos generado. Hoy nos encontramos engalanados por la presencia de referentes internacionales de primera línea, de Naciones Unidas, de la OEA, del Departamento de Comercio de los EEUU, distintos organismos internacionales… Hoy tenemos en línea la presencia en línea de un representante del gobierno de Ucrania, que está viviendo una situación que a todos nos compete y nos hace ver la vulnerabilidad de este mundo, donde sin ninguna duda debemos dejar de pensar en egoísmos e individualidades y empezar a pensar cómo complementarnos para alcanzar un desarrollo sostenible.

–Es un momento delicado. ¿Hay que integrarse?

-No bajamos los brazos en promover la integración. Ponemos en valor que el sector privado está comprometido, decidido, de forma muy pragmática y concreta en trabajar la integración. Es verdaderamente la herramienta para proyectarse a los mercados mundiales, para crecer y desarrollarse.

-¿Incluso en este momento?

-Justamente en mi alocución hacía referencia a unas palabras de John F. Kennedy quien en los años 60 daba cuenta de la vulnerabilidad del mundo. Han pasado 60 años y volvemos a estar en una situación similar. El mundo tiene crisis cíclicas, donde

nos enfrenta una cultura del sálvese quien pueda con otra más vinculada al nosotros, trabajando en conjunto. El desafío está allí, en pensar en un modelo de integración.

-¿Qué mensaje le da a un empresario pyme, incrédulo?

-Yo siempre hago una analogía, de cómo a veces nos peleamos por un cupcake cuando no vemos la torta que es el mundo, la importancia de que nos abramos a los mercados. Tal vez tendremos que readecuarnos, tal vez tendremos que trabajar en nuevas estrategias, tal vez tendremos que aprender a generar una complementariedad con nuestros «competidores» de países limítrofes, con quienes podemos asociarnos para llegar a escalas y mercados a los que de forma individual no llegamos. Invitarlos a que sigan haciendo lo que están haciendo, al menos en Córdoba, de trabajar de manera asociativa, de integrar las cámaras empresarias, de tener una visión de conjunto, de pensar en alianzas público-privadas, trabajar no solamente en las demandas que tenemos sino en las propuestas que podemos hacer para el desarrollo económico.

-Destaque una de esas propuestas…

-Se viene trabajando muchísimo la clusterización, creo que es una herramienta muy importante tanto en los niveles locales como nacionales. Córdoba es señera en este sentido y en todo lo que tiene que ver con desarrollo local. No olvidemos que lo que generemos a nivel local impacta en lo global y viceversa.

Entrevista: Viviana Arias, directora de la Diplomatura en Cooperación Internacional (UCC)

-¿Cómo la encuentran estas jornadas?

-Estas jornadas son resultado de una acción de mediano y largo plazo en la que están trabajando distintas organizaciones de la Región Centro, en el sentido de desarrollar el acercamiento entre instancias regionales o subnacionales pensando no sólo en lo que se puede trabajar en desarrollo y competitividad a nivel local, sino también en la potencia que puede adoptar eso hacia el exterior. Siempre hablamos de vincular lo local con lo global, lo cual exige un trabajo articulado multiactor y eso refleja lo que vienen trabajando estos actores desde hace muchos años. Trabajar juntos, instancias públicas, privadas, compartiendo experiencias, eso es lo que estamos haciendo hoy.

-Hay referentes de peso…

-Es muy importante la presencia de organismos internacionales, que justamente nos dan la visión macro, pero ellos también insistiendo en valorar los territorios, la posibilidad de transferir conocimientos, buenas experiencias, que luego se adaptan a lo que se viene haciendo en los propios territorios y para luego volver con todo eso, hacia misiones nacionales e internacionales. Todo esto es muy valioso.

-El comercio internacional no está en su mejor momento…

-Creo que tenemos que ver el escenario global del comercio mundial con una mirada estratégica, de largo plazo, trabajando desde el hoy, claro. Eso es también una gran enseñanza de este tipo de encuentros como el de hoy, donde revalorizamos la importancia de gestionar el riesgo frente a escenarios de incertidumbre. La crisis que enfrentamos no es una, son varias crisis, solapadas una con otra, ya tienen expresión local, territorial, por más que sean de origen externo o global.

Todo lo que estamos viendo en Ucrania, en la geopolítica internacional, en el comercio, todo tiene que ser trabajado mirando escenarios de crisis. El mediano y largo plazo, lamentablemente están marcados por la incertidumbre, con crisis que son como dijimos superpuestas y solapadas, por lo tanto las visiones estratégicas deben ser enfrentadas con una mirada multiactor y multinivel.

-La clave es adaptarse. Y rápido…

-Sí, hay que adaptarse a nuevos escenarios, de modo cada vez más rápido, es cierto, sin temor a enfrentar este tipo de desafíos pero sí teniendo presente que también debemos mantener una visión intergeneracional, con solidaridad hacia las generaciones futuras. Por eso hablamos de dimensiones múltiples: podemos hablar de comercio exterior, de competitividad, de desarrollo pero siempre con el eje humano.