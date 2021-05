Alertan sobre la necesidad de vacunar al personal de Vaca Muerta

Matías Pérez Manghi, economista y CEO de la empresa de seguridad SISEG, reclamó que el personal del yacimiento Vaca Muerta sea declarado esencial y, en función de ello, vacunado.

Pérez Manghi estimó que la medida es urgente para proteger a los trabajadores de un sector clave y estratégico para la economía.

“Vaca Muerta debe ser el punto de partida para la reconstrucción del país”, sostuvo, acotando que “tiene el potencial para cambiar el esquema económico”, argumentó.

“El gobierno no le está dando la suficiente importancia al yacimiento. Pensamos en subsidios y no en cómo generar desarrollo. Sería una gran fuente de trabajo para todos los argentinos: 500 mil puestos en distintos rubros”, agregó el economista en el marco de una entrevista radial.

Según Pérez Manghi, no se puede postergar la inmunización de las 100 mil personas que se desempeñan actualmente en Vaca Muerta.

En esa línea, recordó que los cortes de rutas en Neuquén ya provocaron enormes pérdidas para las petroleras que operan en Vaca Muerta, que debieron paralizar operaciones. Además, destacó que la producción se derrumbó.