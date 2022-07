El presidente Alberto Fernández envió un duro mensaje al campo, tras asegurar que solucionará los problemas de la Argentina. En ese sentido, subrayó que enfrentará a quienes «especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad».

El mandatario afirmó también que necesita a «todos movilizados» y subrayó que no le van a «poder torcer el brazo». «Los necesito a todos movilizados, porque es la oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a poder torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes«, sostuvo.

El jefe de Estado se pronunció de manera vehemente al cerrar un acto en el Museo del Bicentenario, ubicado en el subsuelo de la Casa Rosada y donde se mostró junto a gobernadores y ministros.

«Somos conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y que la crisis global suma incertidumbres y temores. Quiero transmitirle a cada argentino que se quede tranquilo, que estamos trabajando y como superamos todos los problemas vamos a superar esto también. Tenemos las herramientas para hacerlo y estamos innovando en otras para poder salir del brete del que el mundo nos ha metido», señaló.



Respuesta del campo

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, salió en defensa del sector, tras las acusaciones del presidente. “El gobierno no tiene necesidad de faltarle el respeto y maltratar al sector más competitivo, que más trabaja y que más invierte en el país”, afirmó el dirigente agropecuario en diálogo con la prensa durante la segunda jornada de la 134 Exposición Rural que se realiza en el predio de la entidad.

“Le podría decir (al presidente) que es hasta casi ofensivo. Estamos trabajando como lo hacemos habitualmente. A mediados de julio se viene comercializando lo que es normal para esta época”, añadió Pino.

Consultado sobre la versión de un dólar de que el Gobierno estaría estudiando un esquema de cotización del dólar diferente para el agro, Pino eludió la respuesta.

“La verdad no es mi opinión la que tiene que valer. El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía son los responsables de lo que estamos viviendo. No es función nuestra estar dando ideas u opinando de lo que hay que hacer. Lo que estamos seguros es que con esta brecha cambiaria es difícil trabajar”, afirmó el dirigente.

Pino señaló que “hay un sector del gobierno que se deja llevar por la ideología y no razonan. Lo que están haciendo de enfrentar al campo con la sociedad es imprudente”.