Passerini anunció un parque solar por US$50 millones para abastecer a 26 ciudades

El proyecto, que será financiado por la CAF, permitirá inyectar energía renovable para cubrir el consumo de alumbrado público y de otras dependencias de las localidades que integran el Ente Metropolitano. La iniciativa impactará en una “descarbonización” que también podrá monetizarse. El anuncio se concretó en el marco de la Conferencia Climática Internacional

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, anunció un proyecto para instalar un parque fotovoltaico para abastecer de energía renovable a 26 localidades que integran el Ente Metropolitano.

La iniciativa será financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con un crédito de 50 millones de dólares.

El suministro se destinará a abastecer el alumbrado público y demás consumos de edificios públicos.

“Es el primer ente de municipios comprometidos que va a tener todo su alumbrado público con energías verdes”, valoró Passerini, quien en su discurso de apertura de la 5ª Cumbre Mundial de la Economía Circular, dentro de la Conferencia Climática Internacional que se realiza en el Centro de Convenciones Córdoba, sumó la novedad en una línea de acciones climáticas que viene realizando la ciudad desde los últimos años.

El Intendente anticipó que se han ofrecido tres posibles locaciones para este parque, que están en estudio en el ente.

Uno de los hitos que destacó Passerini como precedente es la alimentación de los trolebuses eléctricos con la energía captada de los gases de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande. Esto, a su vez, luego se complementó con la incorporación de colectivos a GNC en el sistema de transporte público.

Aunque no lo mencionó Passerini, también está avanzada la construcción del primer Centro de Transferencia metropolitano, que se instalará en La Calera, para recuperar residuos voluminosos y reciclables.

“En Córdoba hemos demostrado que no es incompatible tener una capacidad productiva industrial y recircular, reutilizar, reciclar”, dijo Passerini.

En su discurso, rescató el compromiso firmado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y otros cinco mandatarios de provincias frente al “negacionismo climático del Gobierno nacional”.

“Este 24 de mayo se cumplieron 10 años de la Encíclica Laudato Si, de nuestro querido Papa Francisco, que habla del cuidado de la casa común y la dimensión humana del cuidado ambiental. También se cumplieron 10 años de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los Acuerdos de París. No podemos no hablar de este momento en el que hay líderes políticos que tienen la posibilidad de gobernar y que niegan el cambio climático y toman decisiones como retirar al país de los compromisos asumidos como el Acuerdo de París. Esto no puede significar que dejen a los argentinos afuera, por eso más de 100 intendentes acompañamos la decisión política de seis provincias de no resignar oportunidades”, dijo el Intendente.

“Queremos desde Córdoba encabezar una gran coalición de gobiernos locales, de toda Latinoamérica, para hacer valer la posición de nuestras comunidades, y que quienes contaminaron por doscientos años nuestro planeta, desde la revolución industrial, compensen en alguna medida los efectos, y colaboren en nuestros planes de adaptación al cambio climático”, se planteó en la presentación de Passerini, quien estuvo acompañado luego de su discurso en el escenario central por el experto Cristian Gutiérrez Pangui, presidente del Directorio del Centro Regional de Crecimiento Verde y Cambio Climático.

Previamente, Passerini había aludido a una reciente decisión de la Unión Europea (UE) que ubicó al país en el rango de riesgo medio de incumplimiento de metas de no deforestación, una categoría que podría complicar el ingreso de producción a ese mercado desde el primer día de 2026.

“Hoy nos enteramos de una pésima noticia: la Unión Europea ha bajado la calificación de Argentina para ingresar en los mercados por incumplimientos de metas ambientales. Todas las provincias se van a ver resentidas en sus economías regionales, a pesar de que la mayoría estamos comprometidos con acciones contra el cambio climático y hacemos un gran esfuerzo para sostener presupuestos y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos”, continuó el intendente. “Estas decisiones unilaterales dejan a los argentinos fuera de Argentina”, sentenció Passerini, en directa responsabilización a la falta de acción del país para evitar esta baja nota de la UE.

El parque solar

En cuanto al proyecto que financiará la CAF, la idea es que tenga una potencia instalada de 50 megavatios, magnitud que ocuparía 60 hectáreas, explicó a Comercio y Justicia el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández.

“Estamos evaluando dividir el parque en tres lugares diferentes. Uno sería Piedras Blancas, donde se encuentra el predio de Cormecor”, adelantó.

La intención es “netear” el consumo de las 26 localidades del Ente, esto es que EPEC descuente de las facturas el producido por el parque solar.

La estimación es que la factura se reduciría entre 20 y 25%.

En cuanto al crédito, trascendió que aún no está cerrado pero que, como todo financiamiento de la CAF, sería a un plazo no inferior a 10 años, con un período de gracia y una tasa en torno a cinco por ciento.

No hay fechas aún para precisar cuánto estaría operativo, pero en cualquier caso no será antes de fines de 2026 en el mejor de los casos.

Respecto al repago del crédito, Fernández dijo que se hará con los fondos que cada integrante del Ente aporta producto del aporte de dos por ciento de sus respectivas coparticipaciones.

Descarbonización

Por su parte, fuentes del Ejecutivo que integran áreas vinculadas a energías renovables, indicaron a Comercio y Justicia que, más allá de la importancia de avanzar en un proyecto de este tipo y que redunde en una baja en las facturas que pagan los municipios, la iniciativa tiene un impacto en la descarbonización, esto es en el volúmen de gases de efecto invernadero que se evitan emitir.

Ese hecho, además de propender al cuidado del ambiente, tiene un valor económico potencial. Es que esa reducción de emisiones, puede tokenizarse y luego negociarse en el mercado de carbono, aún muy incipiente en Córdoba. En la práctica, redunda en dinero en efectivo para los municipios.

Especialistas pidieron acelerar la transición climática

El panel sobre financiamiento climático analizó alternativas para avanzar hacia una economía resiliente y baja en carbono,

Los expositores coincidieron en la necesidad de fomentar un mayor financiamiento internacional destinado a los gobiernos subnacionales.

El panel denominado “Es ahora. Financiamiento climático”, el encuentro de ayer se centró en la necesidad urgente de fortalecer los esquemas de inversión público-privada para acelerar la transición de América Latina hacia una economía resiliente y baja en carbono, abordando los desafíos financieros de cara a la COP30.

Las deliberaciones estuvieron protagonizadas por Ignacio Lorenzo, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); Lorena Chara, de la Agencia Francesa de Desarrollo; y Florencia Costantino, de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, entre otros expositores.

La sesión fue moderada por Rodrigo Perpetuo, de ICLEI América del Sur, quien subrayó la necesidad de reenfocar el financiamiento de proyectos ambientales hacia los gobiernos subnacionales, que comparativamente reciben menos fondos por parte de los organismos internacionales.

La presidente de la Agencia Córdoba Financiación, Florencia Constantino, presentó una innovadora herramienta de financiamiento para proyectos que promueven la sostenibilidad. Se trata de un esquema de incentivos que contempla el otorgamiento de beneficios financieros, como reducción de tasas de interés en préstamos, a partir del cumplimiento de objetivos sociales y ambientales.

En tanto, la ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, Victoria Flores, destacó la pertinencia del diálogo sobre financiamiento. “Uno de los ejes fue cómo hacer oír la voz de los gobiernos subnacionales frente a la COP-30, en donde se disputan las líneas de acción y el financiamiento”, dijo.