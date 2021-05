Según el sitio especializado Our World in Data, Argentina es el país con más muertes por coronavirus por millón de habitantes

En el marco de la denominada “segunda ola de coronavitrus”, durante las últimas horas se registraron récord de fallecidos (745) y de contagiados (casi 40 mil).

El fin de semana pasado, Argentina superó los 70 mil muertos y los casos positivos pasaron de un total diario de alrededor de cinco mil, a principios de marzo, a 35 mil.

Según datos del sitio especializado Our World in Data, analizados en una publicación en The Guardian, las cifras colocan al país en tercer lugar en casos diarios después de India y Brasil y cuarto en muertes tras esos países y Estados Unidos.

En relación con la población, el artículo indica que Argentina ahora tiene el mayor número de muertes por coronavirus por día en el mundo, con 16,46 por millón, el martes, superando con a Brasil, que registró 11,82 por millón.

El censo realizado la semana pasada por la Sociedad Argentina de Cuidados Intensivos (SATI) precia que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ya están al límite en todo el país, con más del 90% de las camas con respirador ocupadas en Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y CABA.

La lentitud de la campaña de vacunación y la poca cantidad de fármacos que llegan al territorio genera un panorama preocupante.

Sin embargo, hasta el momento, el sistema sanitario no colapsó.