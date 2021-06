Habrá clases virtuales y regirán restricciones en Córdoba hasta el 18 de junio

El gobernador Juan Schiaretti y en ministro de Salud provincial Diego Cardozo anunciaron medidas más restrictivas para enfrentar la segunda ola de coronavirus.

La nueva resolución regirá hasta el viernes 18 de junio e incluye clases virtuales para todos los niveles, limitaciones en la circulación nocturna, prohibición de reuniones sociales y cierre de shoppings para desacelerar el aumento de casos.

“Córdoba no entra en polémica, no hace política. Hacemos lo que dicen nuestros científicos y sanitaristas cuando ellos consideran que es científicamente correcto tomar medidas. Cumplamos con las medidas. Si todos cumplimos, van a empezar a bajar los casos y va a pasar el pico de la segunda ola con el menor costo posible para nuestra sociedad”, planteó Schiaretti.

“El virus circula porque circulamos nosotros. Para pasar el momento más difícil de la segunda ola, al que estamos entrando, con la menor cantidad de costos posibles, necesitamos cumplir las resoluciones y los controles que van a estar vigentes los próximos 14 días”, añadió.

Cardozo señaló que se busca evitar la transmisión del virus y que, para ello, se debe “parar la circulación y avanzar rápidamente con la vacunación”.

Las nuevas pautas incluyen la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas (salvo las de carácter individual, ciclismo y running) religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.

A partir del lunes 7 y hasta el viernes 18 de junio habrá restricción de circulación entre las 20 y las 6, excepto para actividades esenciales, con el permiso correspondiente (app Cuidar).

Bares y restaurares podrán abrir hasta las 19 en espacios al aire libre y con hasta cuatro personas por mesa. Luego, podrán funcionar con modalidad delivery hasta las 23.

Los comercios no esenciales podrán abrir hasta las 19 y permanecerán cerrados: shopping y paseos comerciales; salones de fiestas; cines; teatros; bingos y casinos; peluquerías, centros de belleza y manicuría.

No podrán hacerse reuniones sociales o familiares, tanto en ambientes públicos como privados, ni actividades religiosas o turísticas.

En cuanto a la construcción privada, se podrán realizar trabajos únicamente en el exterior en las viviendas

El transporte público solo podrá ser utilizado por los trabajadores esenciales.