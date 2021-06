El Gobierno porteño garantizó clases presenciales la próxima semana

Tras una semana en la que se suspendió tanto la presencialidad como la virtualidad, se reabrieron las escuelas porteñas y la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, garantizó su continuidad para la próxima semana.

El esquema implica asistencia diaria en jardines maternales, instituciones de educación especial y en los niveles inicial y primario; bimodalidad en primer y segundo año y virtualidad en los últimos años de secundaria, educación para adultos y terciarios.

“Nuestra idea es la mayor presencialidad posible en todas las escuelas. Si logramos bajar los casos, apuntamos a recuperar la presencialidad en los niveles que no lo están teniendo, sobre todo la secundaria”, declaró Acuña en una entrevista radial.

Minutos antes, el presidente Alberto Fernández había asegurado que “los distritos con clases presenciales” estaban “jugando con fuego” y que iba a “quemar a la gente”.

Acuña dijo que la Administración de Horacio Rodríguez Larreta no va a polemizar con el gobierno nacional porque “termina siendo perjudicial para las clases”.

“Observamos que cuando se sube la tensión del debate por la presencialidad, las familias empiezan a dudar más respecto a mandar a sus hijos a la escuela. Con la discusión más calma, vuelve a subir el presentismo. Eso es lo que queremos cuidar”, indicó.

A su vez, reiteró que las escuelas funcionando con protocolos son lugares seguros. “Es algo en lo que coincidimos en el Consejo Federal todos los ministros. Obviamente no es contagio cero, pero si mirás los datos de la ciudad de Buenos Aires en tres meses de presencialidad se contagiaron 11 mil personas de 700 mil que asisten a las escuelas”, precisó.

Sobre los contagios en la comunidad educativa, Acuña señaló que en los seguimientos epidemiológicos se detectó que el 89 por ciento de los casos se originó fuera del ámbito educativo y que la “gran mayoría” ocurre en reuniones sociales y familiares en espacios cerrados.