Diputados de la oposición reclaman que Argentina no organice la Copa América

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio le reclamaron al presidente Alberto Fernández que reconsidere su decisión de continuar con la organización de la Copa América.

Los legisladores alertaron sobre la gravedad de la situación sanitaria y el récord de contagios por millón de habitantes.

“Le pedimos al presidente que suspenda o no se realice en nuestro país la Copa América. En plena segunda ola y con récords diarios de contagios, vemos con mucha preocupación la llegada de delegaciones extranjeras y la realización de espectáculos deportivos, que aún sin público, movilizan mucha gente que no es esencial”, argumentó la radical Josefina Mendoza.

Además, sostuvo que el Gobierno “debe ser claro en su mensaje y en su lucha contra la pandemia” y planteó que si los chicos no van al colegio, menos se puede organizar un evento deportivo.

Por su parte, el diputado Waldo Wolff definió como “un extravío” y “una falta de respeto” pedirle sacrificios a los ciudadanos que estudian y trabajan y, paralelamente, hacer un campeonato de fútbol permitiendo el ingreso al territorio de varios a cientos de personas.

“Consideramos preocupante en medio de semejante crisis y con un Gobierno que debería estar solamente abocado a traer vacunas al país, se ocupe tiempo en reuniones por una copa internacional de fútbol”, enfatizaron los dirigentes.