En el marco de la entrega de medallas de oro y plata a los profesionales que cumplieron 50 y 25 años de trayectoria (años 2020 y 2021), José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) Córdoba, dialogó con Comercio y Justicia sobre los efectos que tuvo la pandemia y la cuarentena para la profesión, los desafíos que debió enfrentar la entidad, y las próximas acciones en favor de los matriculados.

Simonella dijo que la larga cuarentena complejizó la tarea profesional y planteó un reto de adaptación en el trabajo tanto para los profesionales como para la institución. “En el medio de la cuarentena, cuando nada funcionaba, nosotros -que no estábamos categorizados como esenciales- teníamos que prestar servicio porque los profesionales en Ciencias Económicas fuimos esenciales para la vida de las empresas, había que tramitar la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para pagar los sueldos y había que seguir cumpliendo con las obligaciones fiscales y tributarias”, señaló. En ese contexto, el desafío para el Consejo fue el de lograr prestar en forma virtual los servicios que habitualmente prestaba de manera presencial.

“Felizmente, el Consejo ya venía trabajando en esa línea, sin saber que se avecinaba una pandemia, para facilitar al colega su interrelación con la entidad, y pensando en federalizar todos los servicios, ya que existen matriculados en toda la provincia y, si bien hay presencia en distintas localidades del interior por medio de las delegaciones, la única forma de llegar a todos es por intermedio de la tecnología” , destacó Simonella.

Esta nueva modalidad de trabajo fue un punto de inflexión para abordar más profundamente la tarea de actualización y capacitación de manera digital. Las visualizaciones de cursos pasaron de 10.000 a 60.000. También destacó que la biblioteca, si bien sigue siendo presencial, se aggiornó a la nueva realidad y brindó a los colegas la posibilidad de descargar libros para la realización de su tarea.

Otro aspecto que puso de relieve fue el impulso que se dio a la bolsa de trabajo, recordando que este servicio cumple el rol de unir la necesidad de las empresas, estudios y organismos públicos que necesitan contratar profesionales en Ciencias Económicas con la base de datos que tiene la entidad.

Asimismo, destacó la ayuda en temas sensibles, como la salud. El covid demandó un esfuerzo importante en la cobertura de salud y se pudo llevar adelante mediante la reasignación de recursos. También el Consejo acompañó, en una cuarentena tan estricta, al profesional que tuvo inconvenientes para cobrar sus honorarios; el Consejo y la Caja hicieron un acompañamiento financiero para prorrogar los pagos de cuatro meses y medio tanto de la matrícula como de los aportes a la Caja en 12 cuotas sin interés a partir del año siguiente.

El Consejo pudo satisfacer todas las necesidades de los matriculados y en este punto el home office de los empleados del CPCE fue una solución que permitió dar respuestas para que aquéllos no sintieran la falta de la presencialidad a la hora de presentar y legalizar sus trabajos, de demandar un servicio de salud entre otros aspectos. Las 26 comisiones asesoras se reunieron de manera virtual, brindando el bagaje de conocimiento y asesoramiento al Consejo Directivo. “Si bien la pandemia trajo, muy lamentablemente, la pérdida de seres queridos, colegas, trabajo, cierre de comercios, problemas de soledad, sí tuvo la particularidad de que aceleró el proceso de virtualización de servicios que presta el Consejo y los profesionales pudieron aprovechar este aspecto”.

Las comisiones asesoras ya comenzaron -en marzo- con las reuniones presenciales en forma híbrida, y ya se adquirió la tecnología para que aquellos que no puedan estar presentes por razones laborales o que son del interior puedan seguir participando.

Estados contables web

En sintonía con el avance tecnológico y al servicio del profesional se pusieron en funcionamiento -en forma reciente- los estados contables web, con un uso interesante por parte de los matriculados. Durante este mes se lleva a cabo una tarea de capacitación -además de la virtual, que ha sido masiva, una presencial- para que los profesionales de las distintas delegaciones puedan despejar las dudas con los secretarios técnicos sobre su funcionamiento.

Primicia: consulta web a los asesores

Se está a punto de poner en funcionamiento dentro de la plataforma web del CPCE el servicio de consulta a los asesores por videoconferencia desde el celular o la notebook, lo que permite estar cara a cara con un asesor. “Eso está a punto de implementarse y creemos que ello va a ser una herramienta muy valorada por la matrícula”.

Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas

Simonella destacó que el Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas realizado vía web en el 2021 fue una gran experiencia e implicó un enorme desafío. Brindó una excelente oportunidad de actualización y debate para la profesión. Fue el primer congreso virtual en Ciencias Económicas, con una plataforma que se desarrolló en el Consejo Córdoba con dos canales de transmisión simultáneas; tuvo más de 100 oradores de primer nivel, se inscribieron más de 10 mil profesionales y se transmitió en forma gratuita a todos los asistentes de los 24 Consejos del país con la única condición de estar matriculado en algún Consejo. Contó, además, con sponsors que permitieron el costo cero y generó superávit para la entidad. De esta forma, el CPCE Córdoba se situó a la vanguardia de las entidades profesionales de todo el país.

¿Qué rol tiene el profesional en ciencias económicas en el crecimiento del país? ¿Existe una consulta asidua por los gobiernos a las entidades profesionales, sobre temas económicos y tributarios?

En línea general no hay una consulta permanente sobre temas económicos y tributarios ni al Consejo ni a la Federación de Consejos integrada por 24 consejos. Sólo algunos legisladores consultan sobre algún tema o proyecto en cuestión. Nuestro Consejo tiene una mirada no sólo de lo que sucede en Córdoba -capital e interior de la provincia- sino también de lo que sucede en el resto de los Consejos. Lamentablemente los gobiernos no aprovechan ese capital de conocimiento práctico sobre la realidad del mundo del trabajo, de las inversiones y de la producción. El ofrecimiento siempre está no a un gobierno en particular sino a los Estados en sus distintos ámbitos.

No son tenidos en cuenta los aportes que desde la incumbencia que manejan los Consejos de Ciencias Económicas pueden brindar en temas de política fiscal, variables macroeconómicas o instrumentación de cuestiones tributarias.

Argentina tiene una realidad compleja, muy estresada en lo político y económico, y los profesionales en Ciencias Económicas están llamados a ocupar un papel central por el conocimiento que tienen y por su compromiso en las distintas áreas ya mencionadas, ya que pueden ayudar con su conocimiento a un crecimiento con desarrollo como la única forma posible de disminuir la pobreza. Las entidades profesionales en general pueden darles una visión que ellos no están teniendo en cuenta.

¿Cual es la situación del profesional frente a la profusa normativa del Fisco nacional?

La presión tributaria existente está acompañada por una prolífera y cambiante normativa sumada a una página de la AFIP -la más importante del país- que no siempre funciona; todo ello redunda en una mayor recarga de tareas y obliga a los profesionales a hacer un gran esfuerzo para cumplir en tiempo y forma con su labor.

El Consejo procura brindarles herramientas que los ayuden. Gestionamos acciones para morigerar los desatinos que diferentes organismos imponen a nuestros comitentes, pero los efectos de esos desatinos -por la particularidad de nuestra tarea y compromiso- terminan recayendo en el profesional que los asesoran.