El futuro de los despachantes de aduana en Argentina: el giro hacia la consultoría

Por Javier De Pascuale

El rol de los despachantes de aduana en Argentina, pieza clave en la operatoria del comercio exterior, enfrenta un escenario de transformación marcado por cambios normativos, avances tecnológicos y nuevas dinámicas económicas. En una reciente entrevista publicada por Webpicking, Cristian Galarza, director de ASAP Comercio Exterior SA, compartió su visión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta esta profesión en un contexto de apertura comercial y digitalización. Para el especialista, la profesión “tiene los días contados”. Diego Pérez Dellepiane, despachante de aduana y director de Dogo Logística, precisó además cómo trabaja hoy el profesional.

Un rol esencial en el comercio exterior

Los despachantes de aduana son agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero, responsables de gestionar trámites de importación y exportación, clasificar mercaderías, elaborar declaraciones aduaneras y garantizar el cumplimiento de normativas fiscales y aduaneras.

Según el Centro Despachantes de Aduana (CDA), fundado en 1912, esta profesión agrupa a cerca de 3.500 profesionales en todo el país, quienes desempeñan un papel crucial en la cadena de suministro, conectando a importadores y exportadores con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos.

Pérez Dellepiane destaca además que el trabajo del despachante no se limita a la gestión documental, sino que implica un profundo conocimiento de las normativas específicas de cada sector. “Somos responsables de que las operaciones se realicen correctamente, cumpliendo con los tiempos y evitando costos adicionales para el cliente”, señaló en la entrevista, subrayando la importancia de la precisión en un entorno donde errores pueden derivar en sanciones severas.

El impacto del DNU 70/2023

Uno de los temas más debatidos en el sector es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que flexibilizó las condiciones para realizar trámites aduaneros al eliminar el requisito de idoneidad para documentar operaciones de comercio exterior.

Esta medida generó preocupación entre los despachantes, ya que, según Héctor Guillermo Vidal Albarracín, asesor jurídico del CDA, podría comprometer el control aduanero y la transparencia en las operaciones de importación y exportación. La Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana (ASAPRA), que reúne a profesionales de 21 países, respaldó esta postura en la Declaración de El Salvador, advirtiendo sobre un posible “colapso en el control aduanero”.

En el interior argentino, donde muchas aduanas de frontera son puntos estratégicos para el comercio regional, esta flexibilización podría tener un impacto significativo. Por ejemplo, en provincias como Mendoza, Misiones o Salta, donde operan corresponsalías del CDA, los despachantes temen que la eliminación de la idoneidad abra la puerta a operadores menos calificados, aumentando el riesgo de errores y fraudes.

Tecnología como aliada

La digitalización es otro factor que está moldeando el futuro de los despachantes. Sistemas como MALVINA y Kit MARIA, implementados por la AFIP, permiten un seguimiento en tiempo real de las operaciones aduaneras, mejorando la eficiencia y la transparencia. Empresas como Despachantes de Aduana S.A. (DASA), con 19 oficinas en el país, han invertido en infraestructura tecnológica híbrida (nube y servidores internos) para garantizar la seguridad y continuidad de la gestión de datos. Pérez Dellepiane enfatizó en una entrevista que “la tecnología nos obliga a ser más precisos y rápidos, pero también requiere una capacitación constante para adaptarnos a los sistemas”.

En el interior, la adopción de estas tecnologías varía según la región. Mientras que puertos y aduanas principales como los de Rosario o Bahía Blanca cuentan con infraestructura avanzada, otras zonas enfrentan limitaciones en conectividad y recursos, lo que puede dificultar la transición digital para despachantes locales.

Perspectivas

El contexto económico actual, con una apertura comercial progresiva y la reducción de derechos de importación, plantea tanto oportunidades como desafíos. Según Pérez Dellepiane, la salida del cepo cambiario podría impulsar un “fuerte incremento en las importaciones”, lo que beneficiaría a los despachantes al aumentar la demanda de sus servicios. En el interior, regiones como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con fuerte actividad agroexportadora, podrían ver un repunte en la contratación de despachantes especializados en productos como granos, carnes y autopartes.

Sin embargo, esta apertura también exige a las industrias locales adaptarse a una mayor competencia. “La baja de impuestos puede ayudar a las empresas a ser más competitivas, pero requiere que los despachantes estemos preparados para asesorar en estrategias de importación y exportación complementarias”, explicó Pérez Dellepiane.

Capacitación y profesionalización

El CDA, con filiales en el interior como Rosario, Mendoza y Paso de los Libres, ha priorizado la capacitación como respuesta a estos desafíos. La institución ofrece cursos, seminarios y herramientas como el sistema de cabinas SIM gratuitas para sus socios, además de promover convenios con universidades para formar nuevos profesionales. En el ámbito internacional, el CDA participa activamente en ASAPRA y la International Federation of Customs Brokers Associations (IFCBA), lo que permite a los despachantes argentinos acceder a conocimientos globales y estándares de buenas prácticas.

Un futuro dinámico para el interior

Para los despachantes del interior argentino, el futuro combina oportunidades de crecimiento con la necesidad de adaptarse a un entorno complejo, por los cambios que se están produciendo. La combinación de una mayor apertura comercial, la digitalización de procesos y la necesidad de mantener altos estándares de profesionalismo plantea un escenario donde la capacitación y la especialización serán clave.

Como señala Cristian Galarza, “el comercio exterior es dinámico” y tiene un futuro profesional incierto. “Creo que ya está ocurriendo”, dijo el especialista. “Estoy convencido de que la figura del despachante de aduana tiene los días contados. En países como Estados Unidos, no existe la figura del despachante para exportación. Y para importación, salvo intervenciones puntuales (como FDA), revisan uno de cada 10.000 embarques. Vamos hacia un sistema más simple”, augura Galarza.

“Hasta el año pasado, con políticas altamente regulatorias, eso no era posible. Pero hoy se están facilitando procesos, y el despachante, si solo hace despacho, deja de aportar valor. El futuro pasa más por la consultoría y otros servicios que no desaparecerán: fletes, almacenaje, y operaciones físicas, por ejemplo”, anticipa, al tiempo que cuenta la experiencia de Dogo Logística: “Desde hace años, nosotros apuntamos a la consultoría. No sirve de nada que te diga cómo clasificar un producto si te falta una certificación cuando llega. Eso es lo que hoy necesitan las empresas”.