Marca empleadora y responsabilidad social: un enfoque integral

Por Alejandro Melamed (*)

El vínculo entre la marca empleadora y la sustentabilidad y responsabilidad social (S&RS) es cada vez más estratégico y esencial para las organizaciones que buscan atraer y retener talento. No podemos hablar de una marca empleadora sólida sin que la sustentabilidad y RS formen parte integral de la estrategia. Desde mi experiencia, las personas con la capacidad de elegir dónde trabajar no optarían por una organización que no considere la sustentabilidad y RS como una prioridad clave.

Las acciones de sustentabilidad y RS no influyen sólo en los colaboradores actuales sino también en aquellos potenciales y en quienes han pasado por la organización. Estos grupos, a menudo, se convierten en los principales embajadores, lo que refuerza su reputación.

La primera responsabilidad social de cualquier organización debe ser hacia adentro, hacia sus propios colaboradores. Tratar a los empleados con los más altos estándares, desafiarlos, crear un ambiente seguro física y psicológicamente, y proporcionarles oportunidades de crecimiento y desarrollo es esencial. Al adelantarse a sus necesidades e ir más allá, las organizaciones logran que los colaboradores desplieguen su máximo potencial, fortaleciendo así su compromiso y rendimiento.

Sustentabilidad como pilar de la propuesta de valor al colaborador

La sustentabilidad ha pasado a ser un componente clave en la propuesta de valor al colaborador (PVC). Las nuevas generaciones valoran profundamente el compromiso de las organizaciones con el impacto social y ambiental. No buscan sólo un empleo sino ser

parte de una organización que promueva la inclusión, la equidad y el respeto por el medio ambiente.

Para comunicar efectivamente este compromiso, las organizaciones no deben limitarse a declaraciones corporativas. La verdadera credibilidad proviene de la voz de los propios colaboradores, quienes pueden testificar cómo se viven los valores de sustentabilidad y RS en su día a día. Estas experiencias reales refuerzan la conexión emocional con la organización, generando un ambiente de trabajo auténtico y alineado con las expectativas de quienes desean marcar una diferencia. En este contexto, la sustentabilidad y RS no sólo son una ventaja competitiva sino una expectativa fundamental dentro de la propuesta organizacional.

Alineación entre propósito y estrategia

Hoy, más que nunca, el propósito organizacional es un punto de referencia clave en la construcción de una marca empleadora auténtica. Las personas buscan trabajar en organizaciones cuyo propósito esté alineado con sus propios valores. Esta coherencia fortalece el compromiso de los colaboradores, facilitando una mayor conexión entre sus metas personales, las de su equipo y los objetivos de la organización.

Una imagen que resume este concepto es la de un árbol, donde el propósito personal es el pájaro, el propósito del área de trabajo es la rama, y el propósito organizacional es el tronco. Cuando estos tres niveles están alineados, la organización logra una coherencia que fortalece su marca empleadora, generando una consistencia entre lo que sus empleados piensan, sienten y hacen.

El rol de los líderes en la transformación cultural hacia la sustentabilidad

Los líderes son fundamentales en cualquier proceso de transformación cultural, y la sustentabilidad y RS no son la excepción. Son ellos quienes moldean y transmiten los valores de la organización, asegurando que las estrategias de Sustentabilidad y RS no sólo sean conocidas sino que se vivan en todos los niveles. En tiempos de trabajo híbrido y remoto, la responsabilidad de mantener viva la cohesión cultural recae aún más sobre los líderes.

El liderazgo basado en el impacto positivo no sólo fortalece la cultura organizacional sino que también es clave para la transformación hacia la sustentabilidad. El rol de los líderes es, por tanto, crítico: moldean la cultura organizacional y representan a la organización frente a sus equipos. En este sentido, los líderes son la voz y el reflejo de la organización.

Estrategias para el trabajo híbrido y remoto

En tiempos de trabajo híbrido, las organizaciones deben generar experiencias significativas tanto en lo físico como en lo digital. La cultura organizacional no se limita a un espacio físico; está presente en los hábitos y comportamientos de cada colaborador, sin importar dónde trabaje. Al integrar estos comportamientos con los valores de sustentabilidad, las organizaciones logran que sus equipos se conecten de manera más profunda con el propósito social y ambiental.

La clave para mantener a los colaboradores alineados con estos valores en un entorno remoto es ser consistentes y claros con las expectativas. La tecnología puede facilitar este proceso, pero el refuerzo constante de la cultura y los comportamientos organizacionales es

lo que realmente hará la diferencia.

Tendencias en marca empleadora y sustentabilidad

Mirando hacia el futuro, las tendencias en marca empleadora están cada vez más alineadas con la sustentabilidad y RS. Las nuevas generaciones demandan propuestas laborales que incluyan aspectos sociales y ambientales, y las organizaciones deben estar preparadas para responder a estas expectativas.

La clave está en ofrecer experiencias laborales donde los colaboradores puedan ser su mejor versión. Esto incluye proporcionar contextos seguros, libres de discriminación, que excedan las normas legales y que promuevan el desarrollo profesional. Además, la coherencia en los momentos críticos es fundamental para demostrar la verdadera consistencia de la organización.

La evolución del mercado laboral nos llevará a modelos donde la gestión del talento estará profundamente alineada con la sustentabilidad y RS. Las organizaciones que logren integrar estos valores de manera auténtica no solo serán más competitivas, sino que también se asegurarán una licencia social para operar en el largo plazo.

(*) Consultor Internacional en Estrategia, Sustentabilidad y Talento