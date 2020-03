El Inaes pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo

El Gobierno entiende que las políticas públicas que el Estado desarrolla por medio de la cartera que conduce Matías Kulfas coinciden con los objetivos del instituto y que, por ello, es el ámbito más propicio para su accionar

Por medio del decreto 157/2020, publicado en el Boletín Oficial el 17 de febrero, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó transferir el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) del ámbito de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

En la fundamentación de la norma se argumentó que las políticas públicas que el Estado desarrolla mediante la cartera que conduce Matías Kulfas coinciden con los objetivos del instituto y que, por ello, es el ámbito más propicio para su accionar.

Consultado sobre el traspaso del Inaes al Ministerio de Desarrollo Productivo, el titular del instituto, Mario Cafiero, sostuvo que la medida coloca al sector en un lugar de preponderancia y lo vincula con la producción. “De todos modos, esto no implica dejar de vincularse con el área de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo, ya que seguirá atendiendo los requerimientos del área social; en particular la formación de pequeñas cooperativas”, aclaró Cafiero.

El nuevo armado del Gobierno intentará impulsar la producción por canales no dominantes. El ministerio a cargo de Kulfas tratará de insertar las mutuales y las cooperativas en la trama industrial y productiva; sobre todo, en materia de financiamiento.