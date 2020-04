El Estado va a “subsidiar” a las obras sociales durante la pandemia

Lo aseguró la CGT, que enfrenta una profunda crisis en los ingresos de aportes. Dicen que ya plantearon al Presidente la necesidad de un “salvataje” del sistema solidario de salud de los trabajadores

El secretario general del sindicato de Obras Sanitarias y miembro del Consejo Directivo de la CGT, José Luis Lingeri, advirtió hoy sobre la situación financiera de las obras sociales sindicales y adelantó que el Estado se encuentra elaborando un proyecto para “subsidiar” a esas entidades que “tuvieron una merma en sus recaudaciones por la caída en los salarios de cada actividad”.

“El Estado va a poner la diferencia de lo que no reciben las obras sociales sindicales por la caída en los salarios de cada actividad”, adelantó Lingeri en declaraciones a El Destape Radio, al referirse a una reunión por videoconferencia que mantuvo ayer la cúpula de la CGT con el ministro de Salud, Ginés González García.

Sobre esa conversación, el gremialista aseguró que el Gobierno “está elaborando un proyecto para mitigar la merma de recaudación que tuvieron las obras sociales y que no se comprometa las prestaciones médicas durante dure la pandemia”.

En ese sentido, Lingeri advirtió sobre una crítica situación financiera para las obras sociales sindicales en los próximos meses: “Creemos que en abril, mayo y junio va a haber una reducción importante de los aportes a las obras sociales”, dijo.

La preocupación sindical ya había sido transmitida en una reunión con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos luego de decretarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio, según contó el gremialista.

“Veníamos planteándole al Presidente la necesidad de llevar un salvataje al sistema de la seguridad social dado la caída salarial en muchas actividades”, destacó Lingeri.

Durante la entrevista radial, el sindicalista precisó que, “en marzo, hubo un desembolso de la Superintendencia de Salud de 4.800 millones” y adelantó que “en abril se prevé un desembolso de 4.000 millones de pesos por expedientes que están demorados”.

Por otro lado, sostuvo que “hay algunas empresas que estuvieron tratando de acordar mecanismos de rebaja salarial pero aún no hay ninguno cerrado”.

Al respecto, Lingeri recordó que “la CGT pidió el 100 por ciento del pago del salario; que el empresario ponga el 50 por ciento y el Estado el 50 por ciento”, pero indicó que “las empresas dicen que no” y que “hasta ahora no hay acuerdo”.