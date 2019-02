Se recicla sólo 20% de los residuos electrónicos que se generan en el mundo

Es un ínfimo porcentaje de las 50 millones de toneladas que se descartan. Siete organismos

de las Naciones Unidas, entre ellas la OIT, presentaron un nuevo informe que exhorta a

reorganizar el sistema de producción tecnológica y de recuperación de elementos

Cada año, cerca de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos y eléctricos son desechados en el mundo, un peso que es superior a todos los aviones comerciales que se han construido. En términos de valor material, equivale a 62.500 millones de dólares, más que el producto interno bruto de la mayoría de los países.

Sin embargo, menos de 20 por ciento de esos residuos se recicla formalmente. En cambio, millones de mujeres y hombres en el mundo trabajan informalmente para recolectar, reparar, readaptar, desarmar, reciclar y desechar los residuos electrónicos.

Gran parte de este trabajo es realizado en condiciones nocivas, tanto para la salud de esas personas como para el ambiente.

Éstas son las conclusiones de un nuevo informe publicado por una coalición de siete organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellas- con el apoyo del Foro Económico Mundial y el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés). El informe concluye que llegó el momento de “reconsiderar” los residuos electrónicos, reevaluar la industria electrónica y reorganizar el sistema para el beneficio de la industria, los consumidores, los trabajadores, la salud de la humanidad y del medio ambiente.

Algunas soluciones

El informe A New Circular Vision for Electronics – Time for a Global Reboot (Una nueva visión circular para la electrónica. Es hora de un reinicio global), presentado en Davos, indica que un mejor seguimiento de los productos, programas de devolución de fabricantes o minoristas, nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocios como el alquiler o el arrendamiento con opción de compra pueden contribuir a la gradual “desmaterialización” de la industria electrónica.

“Miles de toneladas de residuos electrónicos son eliminados por los trabajadores más pobres del mundo en las peores condiciones, lo que pone en peligro su salud y su vida. Necesitamos mejores estrategias de gestión de los residuos electrónicos y de normas ecológicas, así como una colaboración más estrecha entre los gobiernos, los empleadores y los sindicatos, para hacer que la economía circular funcione al servicio de las personas y del planeta”, indicó Guy Ryder, director General de la OIT. El informe señala además que la eficiencia de los materiales, la infraestructura de reciclaje y el incremento del volumen y la calidad de los materiales reciclados para responder a las necesidades de las cadenas de suministro de la electrónica serán esenciales para la producción futura. Además, si el sector recibe la combinación correcta de políticas gestionada apropiadamente, podría crear millones de “empleos decentes” en todo el mundo.

El informe también insta a colaborar con las multinacionales, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, universidades, sindicatos, la sociedad civil y las asociaciones de empleadores a fin de crear una economía circular de la electrónica, en la cual no haya despilfarro, se reduzca el impacto ambiental y se creen empleos.