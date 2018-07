Productos de startups con foco en la sustentabilidad

Una empresa argentina, con el apoyo de una aceleradora global, apuesta a que el clásico cartoncito de presentación (tarjetas de presentación) sea reemplazado por una herramienta digital más animada, interactiva y con alto impacto para contactar a profesionales

La sustentabilidad con foco en el cuidado del medio ambiente está impactando fuerte en muchos de nuestros hábitos de la vida cotidiana: eliminación de bolsas plásticas para compras en el súper; revalorización de las botellas de vidrio para consumo de bebidas; reemplazo de los tradicionales sorbetes y vasos plásticos por metal y vidrio, son algunas de las opciones que vemos aparecer a diario.

Hasta aquí, lo que se vislumbra es una vuelta hacia lo tradicional, a lo más clásico. Opciones sustentables que ya existían y a las cuales se vuelve para colaborar con el cuidado del planeta. Pero, ¿qué sucede cuando se echa mano de lo nuevo, de los recursos que la tecnología nos proporciona para colaborar con esa tarea tan noble?

Existen empresas y emprendedores cuyo foco está puesto en esa dirección. Un ejemplo claro es el de Linckard, una startup que elabora tarjetas digitales de presentación, que ofrece a las personas la posibilidad de remplazar el clásico cartoncito por una tarjeta animada e interactiva, con alto impacto en Internet y que contiene toda la información personal de manera digital para compartir a un contacto inmediato.

“En un mundo donde hacer networking y contactar con nuevos clientes o proveedores se hace a través de redes sociales como LinkedIn, nos resultaba inevitable no pensar en un nuevo tipo de tarjeta, adaptada a estos tiempos y con una fuerte impronta de sustentabilidad”, señala Andrés Puebla, CEO y fundador de Linckard.

Iniciativa acelerada

Quien confió en el proyecto del titular de Linckard y su equipo fue Roni Grosfeld -fundador de Inlat- startups go global!, una aceleradora boutique especializada en el crecimiento para startups early stage B2B de alto impacto.

“Desde inlat estamos siempre con el radar puesto en la innovación, está en nuestro ADN. Y así fue que un día me encontré con Andrés quien me confió su idea: ‘quiero cambiar para siempre la forma en que compartimos nuestros datos profesionales a través de medios digitales’, me dijo, e inmediatamente avanzamos para ayudar a que su emprendimiento se catapulte mejor al mercado”.

La idea de una aceleradora como inlat es la de ocuparse de la rápida expansión de un emprendimiento, ayudando en la optimización de los productos que tienen determinado potencial. Ellos aseguran que el desafío más grande de una empresa pequeña es tener una curva de crecimiento rápida.

De esta manera, Linkcard es la primera tarjeta digital made in Argentina, la nueva forma de presentarse la cual reemplaza o complementa a la tarjeta personal tradicional. “Además de reducir el impacto ambiental, potencia la viralidad de tu contacto, permite ahorrar gastos importantes de impresión, cuenta con un micro sitio a un costo bajísimo y adaptado a la era móvil y es SEO-ready, es decir que mejora tu posicionamiento en búsquedas de Google, Bing y Yahoo”, comenta entusiasmado Puebla.

Ante este panorama, lo interesante es resaltar que frente a una idea novedosa por parte de un emprendedor creativo, se produce una coincidencia cuando hay del otro lado una aceleradora de empresas, en este caso inlat, dispuesta a apostar por ese crecimiento, a ayudar en la ¨GloCalización¨ de la misma, como les gusta a ellos llamarle a ese proceso.