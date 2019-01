Las empresas equivocan el abordaje de los ODS: sólo 27% los incluye en su estrategia

La mitad de ellas declara haber identificado y priorizado aquellos que deben integrar en su gestión, pero sólo 23% tiene indicadores clave de rendimiento significativos relacionados con ellos

A pesar de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) llevan formando parte de las conversaciones y comunicaciones de las empresas globales desde hace más de tres años y de que existe un número significativo de ellas que dicen estar muy comprometidas con tales objetivos, sigue existiendo una brecha entre el dicho y lo hecho.

Y las empresas parece que no están todavía decididas a acabar con esa brecha o al menos lo están haciendo demasiado lentamente.

Así lo expresa el informe From promise to reality: Does business really care about the SDG, publicado por Price Waterhouse Coopers, basado en el estudio de 729 empresas de seis sectores industriales distintos en un total de 21 países.

Todavía queda mucho trabajo por hacer si se quiere ayudar realmente a cumplir con los mencionados ODS y a la vez beneficiarse de ellos. A grandes rasgos, a pesar de que 72% de las empresas menciona los ODS en sus informes, sólo 27% los incluye en su estrategia corporativa.

Aunque los CEO y otros altos ejecutivos tienen un papel importante que desempeñar porque su liderazgo es clave, sólo 19% de sus declaraciones mencionan los ODS en el contexto de su estrategia, desempeño o perspectiva.

¿Por qué existe esa brecha?

Las estadísticas también señalan que 50% de las empresas estudiadas declaran haber identificado y priorizado los ODS que deben integrar en su gestión, pero sólo 23% tienen indicadores clave de rendimiento significativos y objetivos relacionados con los ODS, lo que sugiere que la selección de los objetivos prioritarios en general no está realmente respaldada por acciones o monitoreos profundos.

Estas diferencias llevan a pensar que, si bien existe un claro interés por integrar los ODS, muchas organizaciones aún carecen de la estrategia, las herramientas y la cultura necesarias para transformar esos compromisos en acciones tangibles. Esto tiene un efecto en cadena en términos de medir e informar sobre su progreso en el cumplimiento de los objetivos. Como resultado, no pueden demostrar a los inversionistas, empleados y otros grupos de interés cómo y por qué los ODS están ayudando a mejorar su negocio en general, tanto en el presente como a largo plazo, destaca el informe.

La comunicación transparente

Para determinar la profundidad a la que las compañías informaron sobre sus compromisos de ODS, se analizaron los informes corporativos y no financieros de las compañías y se evaluó la calidad de las informaciones proporcionadas en dos indicadores para cada uno de los ODS establecidos que habían priorizado.

En general, la puntuación promedio de calidad de los informes para aquellas empresas que habían priorizado los ODS era de 2,71 (sobre 5), lo cual muestra que las empresas están informando sobre estos temas en algún lugar tanto de manera cualitativa como cuantitativa, y representa una mejora sobre los datos del año anterior.

Cuarenta y uno por ciento de las empresas que dieron prioridad a los ODS han establecido ambiciones/aspiraciones cualitativas (es decir, una ambición descriptiva) para lograr un objetivo específico que se considere relevante para el negocio.

Sólo 28% identificó indicadores cuantitativos para sus ODS relevantes, y sólo 23% demostró una participación significativa al establecer objetivos o también vincularse al impacto social.