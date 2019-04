La sostenibilidad y los principales factores que afectarán su futuro

Un informe advierte de que se necesitan cambios “urgentes” para enfrentar los desafíos globales. Además, pide colaboración entre gobiernos, empresas, ONG e inversionistas para evitar el desastre del cambio climático y asegurar el futuro de la sociedad y economía

“La migración climática, los plásticos y la pérdida de biodiversidad, son algunos de los factores que alterarían la sostenibilidad en el futuro”, advierte el informe The Future of Sustainability 2019: Driving systems change in turbulent times, elaborado por la organización sin fines de lucro Forum for the Future.

El informe advierte que se necesitan cambios “urgentes” para enfrentar los desafíos globales. Además, pide colaboración entre gobiernos, empresas, ONG e inversionistas para evitar el desastre del cambio climático y asegurar el futuro de la sociedad y economía.

Dentro de los siete factores que afectarán la sostenibilidad en el futuro se destacan: la migración climática, los plásticos y la pérdida de biodiversidad, además del auge de la democracia participativa, el aumento de la vida online y los cambios de consumo en Asia.

Migración climática

Por un lado, se debe disminuir el calentamiento a 1.5 ° C, lo que requerirá “cambios sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”. Los efectos secundarios del cambio climático también son cada vez más evidentes, al menos 100 millones de personas deben migrar, impulsadas por el cambio climático, alcanzando niveles récord de desplazamiento. Como consecuencia, a largo plazo, podrá ocasionar inestabilidad geopolítica, lo que lleva a una mayor desigualdad y la necesidad de un cambio radical de mentalidad para hacer frente a las poblaciones transitorias.

Plásticos

Recién se está viendo la superficie del cambio. Los esfuerzos deben combinarse con un enfoque en la innovación radical y el cambio de comportamiento para enfrentar la cultura “desechable” del mundo. Advierten que algunos esfuerzos podrían incluso reforzar el statu quo al sugerir que es posible “solucionar” el problema sin abordar su base estructural, como los modelos de negocio lineales. También es necesario modificar el comportamiento del consumidor y la mentalidad de comprar y tirar.

Pérdida de biodiversidad

Actualmente, la tasa de extinción de especies es mil veces más alta que antes de que los humanos dominaran el planeta. Se necesita una acción más urgente, escalada y sistémica para proteger y mejorar la biodiversidad, con nuevas formas de reflejar el valor y la importancia de la naturaleza.

Teniendo en cuentas estos cambios sociales, económicos y ambientales, el informe destaca las oportunidades para revisar los sistemas actuales de comportamiento y práctica, así como las implicaciones de hacerlo.

En esta línea, las empresas, los inversores, las organizaciones sin fines de lucro y los líderes gubernamentales pueden ayudar a abordar los desafíos globales más críticos.

Esto incluye la creación de conexiones más grandes fuera de sus redes habituales, la identificación de las causas de los desafíos actuales y unir esfuerzos para experimentar, compartir y colaborar.

“Para abordar los problemas de sostenibilidad, debemos comprender cómo está cambiando el mundo y lo que estamos viendo es una convergencia de tendencias que darán forma a los años 2020”, comienza explicando Sally Uren, directora Ejecutiva de Forum for the Future. “La rápida descomposición del clima podría desencadenar una migración masiva, lo que a su vez podría impulsar el crecimiento en el nacionalismo.

En el lado positivo, el aumento de la democracia participativa está impulsando a las personas a actuar sobre las causas que más les interesan, lo que será una parte vital de los esfuerzos para abordar problemas globales como el cambio climático”.