Home > #BuenasPracticasRSE > Increase obtuvo por segunda vez el premio “B Corp Best for the World”, por sus impactos positivos

El galardón destaca a aquellas Empresas B Certificadas que, siendo rentables económicamente, compiten por ser mejores para el mundo. La firma argentina fue reconocida en la categoría “Trabajadores”, que evalúa la relación de la empresa con sus empleados

Increase, empresa que potencia los negocios por medio de soluciones tecnológicas enfocadas en finanzas, obtuvo por segunda vez el reconocimiento “B Corp Best for the World’ (Mejores Empresas B para el Mundo) en Estados Unidos, otorgado por la ONG B Lab a aquellas empresas que, siendo rentables económicamente, compiten por ser mejores para el mundo y que demuestran que los negocios pueden ser utilizados como una fuerza de cambio positivo.

Increase es la primera fintech argentina en certificar como Empresa B, en 2017. Más de 3.000 empresas en el mundo ya están midiendo sus resultados socioambientales con la misma rigurosidad con que miden los financieros.

La empresa argentina fue destacada en la categoría “Trabajadores”, que evalúa la relación de la empresa con sus empleados con relación a compensaciones, prestaciones, capacitación y participación accionaria. La categoría también se enfoca en el ambiente general de trabajo dentro de la empresa, evaluando la comunicación entre la administración y los trabajadores, la flexibilidad laboral, la cultura corporativa y las prácticas de salud y seguridad con los trabajadores.

“Todo lo que hacemos desde Increase es posible por nuestra cultura, una cultura donde el impacto individual de cada uno queda plasmado en un impacto colectivo mucho mayor que nos acerca al mundo del que queremos ser parte”, destacó Sebastián Cadenas, fundador de Increase.

En sintonía con ese compromiso, Cadenas participará como speaker en el evento +B2019 “Vivamos el impacto”, que se realizará en Mendoza del 11 al 13 de este mes. Se trata del evento anual que reúne a todo el movimiento B, desde 2016.

En el mundo, son más de 1.300 Empresas B de 50 países y 52 industrias las que ya recibieron este reconocimiento. En esta séptima edición de “B Corp Best for the World’ se reconocieron 167 empresas B en América Latina: 21 Empresas B de Argentina, 53 de Brasil, 56 de Chile, 16 de Colombia, tres de Costa Rica, una de Ecuador, dos de Guatemala, 10 de México, tres de Paraguay y dos de Perú. Actualmente ya hay más de 520 Empresas B certificadas en la región y más de tres mil en el mundo.

Acerca de las Empresas B

Sistema B promueve las Empresas B y compromete a grandes jugadores del mercado, inversionistas, académicos, líderes de opinión pública, movimientos de jóvenes, abogados, gobiernos y ciudades en busca de objetivos en común impulsados por innovaciones de mercado y jurídicas.

Creado en abril de 2012, al día de la fecha existen en América Latina 10 equipos de Sistemas B Nacionales, un Sistema B Internacional y siete Comunidades B Locales, todos siguiendo el mismo modelo operativo sistémico.

Cualquier empresa puede medir y gestionar su desempeño social y ambiental en aspectos que hasta hace poco eran zonas ciegas para la gestión. Para comenzar a medirse de forma gratuita, se debe ingresar en www.evaluacionb.net