Faltan las comodidades necesarias para 65% de las mujeres que amamantan

Tienen que hacerlo paradas, apuradas, a escondidas, con falta de privacidad y en un ambiente sucio. Los datos surgen de un informe de la Liga de La Leche y Voices!

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Liga de La Leche Argentina (LLLA) y Voices! presentaron la encuesta sobre lactancia materna y trabajo realizada en el ámbito nacional. La apertura del encuentro estuvo a cargo de Alejandra Galván, presidente de LLLA, quien habló acerca de los beneficios de la lactancia para las madres, los niños, los empleadores y la sociedad y la presentación de los resultados de la encuesta la realizó Constanza Cilley, directora Ejecutiva de Voices! y responsable de la investigación.

En este marco, se difundieron algunos de los resultados de la encuesta que indican que “conciliar la lactancia y el trabajo en relación de dependencia es una tarea difícil, así lo sostienen ocho de cada 10 encuestadas”.

El informe señala, además, que combinar lactancia y trabajo requiere de una red de sostén y apoyo tanto dentro como fuera del ámbito laboral: el apoyo de la pareja es el más fundamental (98%), seguido por el de la entidad empleadora (93%),el jefe directo (89%), que obtiene niveles de importancia similares al pediatra (85%).

Otro dato relevante que se desprende de la investigación es que prima la percepción de que la institución empleadora no apoya la lactancia: seis de cada 10 mujeres opinan en ese sentido.

Una muestra de ello es que las condiciones de espacio, privacidad, comodidad e higiene para la extracción de la leche o la lactancia no están dadas en la mayor parte de las organizaciones empleadoras.

Solamente 18% de las encuestadas afirmó que su lugar de trabajo tiene un lugar asignado donde dar de mamar o extraerse leche. Sesenta y cinco por ciento de las mujeres que participaron del estudio solamente cuenta con un baño para la extracción de la leche o lactancia en el trabajo.

Cerca de la mitad declara que el lugar que tienen para la extracción no es privado (50%) ni limpio (41%) y una minoría significativa no tiene acceso a heladera para conservar su leche ni un lugar para lavarse las manos cerca.

Constanza Cilley, de Voices! y responsable de la encuesta, destacó: “Los resultados de la encuesta muestran a mujeres que se deben extraer leche apuradas, paradas, escondidas y en un ambiente sucio y poco privado.

Estos resultados impactan y muestra otra cara de la desigualdad de género en el ámbito laboral: la conciliación del trabajo y la lactancia. Una deuda pendiente y más aún si consideramos que la lactancia es un tema de salud pública”.

Por el contrario, minorías significativas de la población entrevistada declara que la “lactancia limita su desarrollo profesional e implica riesgos: dos de cada 10 mujeres indican que su trabajo estuvo en riesgo si continuaban con la lactancia o se extraían leche en el trabajo y tres de cada 10 afirman que la lactancia y extracción de leche disminuyó su potencial de desarrollo dentro de la entidad”.

Además, la mayoría de las encuestadas no tiene ejemplos de mujeres en posiciones altas o gerenciales dentro de la organización que hayan pasado el proceso de conciliar lactancia y trabajo y que puedan servir de modelos: ocho de cada 10 perciben que las mujeres en posiciones de liderazgo en el ámbito laboral no amamantaron.

Por su parte, los empleadores no brindan información acerca de cómo combinar lactancia y trabajo (sólo cuatro por ciento de las mujeres indicó que se le brindó), no cuentan con alguien para resolver dudas o a quien acudir (11%), ni tienen políticas establecidas al respecto (sólo 14% de las mujeres identificó que su empresa u organización empleadora tiene políticas escritas para las madres que están amamantando).

Sólo un tercio de las mujeres accedió a alguna flexibilidad horaria o la posibilidad de trabajo desde la casa para favorecer la lactancia y un quinto de las encuestadas tuvo acceso a una política de horario progresivo (regreso gradual al trabajo). Según los resultados del informe, la falta de cultura de lactancia en el ámbito laboral es tal que la amplia mayoría indicó que se sintió incómoda preguntando dónde podía extraerse leche (73%) y hablando en general acerca del tema de la lactancia con sus jefe o jefa (73%) y colegas (43%).

“Los resultados del estudio sorprenden, y a la vez confirman lo que Liga de La Leche ha registrado a través del relato de miles de madres. Cada día miles de mujeres escalan ‘montañas modernas e invisibles’ para combinar su trabajo junto al deseo de seguir amamantando.

Desde Liga de La Leche sabemos que no sólo se trata de instalar lactarios por cumplir con la legislación vigente para apoyar a las mujeres; se trata más bien de generar un contexto favorable para que las mujeres puedan ejercer su derecho de trabajar y amamantar contando con apoyo y valoración de esta tarea que trasciende la elección personal. Recordemos que una madre que amamanta está contribuyendo activamente al bienestar de toda la sociedad e impactando positivamente en todo el ecosistema”, señaló Carolina Gowland, líder de LLLA.

Por último, para todas las mujeres que participaron del estudio extender la licencia por maternidad a seis meses, sincronizando ese período con los seis meses de lactancia materna exclusiva sería una acción importante para facilitar la lactancia en las madres que vuelven a trabajar.