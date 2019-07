Home > #BuenasPracticasRSE > En el país, 92% de las empresas manifestó que no tiene un lactario

El relevamiento, estadísticamente representativo, muestra avances y desafíos en el desarrollo de políticas y prácticas corporativas relacionadas con los derechos de la niñez y la adolescencia

Noventa y dos por ciento de las empresas en Argentina manifestó que no cuenta con un lactario, según los resultados de la segunda edición del estudio “Sector privado y los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina” de Unicef.

“El sector privado tiene un rol fundamental en la Agenda 2030 y su contribución es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable y avanzar hacia el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño”, afirmó Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina.

En temas de conciliación vida familiar y trabajo, el estudio muestra que 32% de las empresas encuestadas no ofrece reducción de horario por lactancia, aun cuando en Argentina la Ley de Contrato de Trabajo establece que todas las madres disponen, durante al menos un año, de dos descansos de media hora para amamantar o extraer leche para sus hijos durante la jornada de trabajo.

En lo que respecta a las licencias por maternidad, 84% de las empresas respeta lo establecido por la Ley y otorgan 90 días con goce de sueldo, sólo seis por ciento brinda una excedencia mayor remunerada. En cuanto a las licencias por paternidad, se muestra una tendencia a mejorar las condiciones legales ya que 48% de las empresas supera los dos días corridos que define la ley. De las consultadas, 59% indica ofrecer flexibilidad horaria para controles prenatales para sus empleados y empleadas.

“El hecho de que sólo dos de cada 10 empresas ofrezcan a sus empleados reducción de jornada laboral para el cuidado de niñas y niños pequeños o la posibilidad de trabajar desde la casa (teletrabajo), demuestra que todavía hay desafíos pendientes en materia de acciones que contribuyan a que las madres y los padres cuenten con tiempo suficiente para acompañar la crianza de sus hijos e hijas”, señaló la representante de Unicef Argentina.

En la misma línea, el estudio advierte que 95% de las empresas no facilita el acceso a espacios de cuidado infantil dentro de los beneficios que ofrece a sus colaboradores.

Cadena de valor

El estudio de Unicef también revela que existe un alto nivel de desconocimiento sobre lo que sucede en su cadena de valor, en cuestiones que afectan el cumplimiento de los derechos del niño. Quienes tienen a cargo la dirección o gestión de la empresa tienen un bajo conocimiento acerca de si sus proveedores respetan la legislación sobre prohibición del trabajo infantil (18%), cumplen con las licencias por maternidad y paternidad (15%) y cumplen con las normas sanitarias y ambientales (29%).

Por otro lado, 43% de las empresas que ofrece productos y servicios consumidos por niñas, niños y adolescentes, desconoce si existe alguna normativa específica sobre su protección, como códigos de conducta de la industria, principios de derechos humanos, recomendaciones del Comité de Derechos del Niño o normas ISO específicas sobre infancia.

Cuando se los consultó acerca de las acciones de publicidad y marketing, casi la mitad (47%) de las empresas que dirigen parte de su comunicación a niñas, niños y adolescentes manifestó no contar con políticas formales que regulen el tipo de mensajes o imágenes que emiten, su distribución por canales tradicionales y digitales, ni las franjas horarias. De esta manera, se corre el riesgo de que los valores transmitidos por las empresas no sean acordes con los derechos de la infancia, es decir, que no eviten mensajes discriminatorios, la promoción de estereotipos físicos, de género, o vayan en detrimento de buenos hábitos alimenticios.

Políticas internas

En las cuestiones referidas a las políticas internas de las empresas, sólo 14% del total declara haber incorporado de forma explícita cuestiones relativas a los derechos de niñas, niños y adolescentes en su política de derechos humanos, sus declaraciones de valores empresariales, códigos de conducta o similares. Por otro lado, casi la mitad de las compañías declara tener un desconocimiento sobre la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente. Sólo tres por ciento ha incorporado en sus contratos con proveedores una cláusula relativa a ello.

En cuanto a acciones dirigidas a la población joven, 35% de las empresas encuestadas mostraron un buen nivel de inclusividad al brindar oportunidades laborales a jóvenes en situación de vulnerabilidad, que egresan de hogares convivenciales, con estudios incompletos, adolescentes con discapacidad, en situación de vulnerabilidad económica, entre otros factores.

“Desde Unicef asumimos el compromiso de cooperar con el sector privado para que puedan tomar los resultados del estudio como importantes desafíos pendientes y abordar las brechas que existen en la Argentina en relación con el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y tomar los resultados”, concluyó Brumana.