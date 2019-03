Una guía que ayuda a personas con síndrome de Down a buscar trabajo

Acaba de ser presentada “Muy válidos para el empleo”, una iniciativa que promueve la búsqueda laboral con un lenguaje sencillo. Cómo utilizar el transporte público y cómo interactuar con jefes

y compañeros son algunos de los contenidos

“Muy válidos para el empleo” es una guía que se acaba de presentar en el marco del Día del Síndrome de Down, que hoy se conmemora en todo el mundo. La iniciativa pretende ayudar e impulsar a las personas con discapacidad intelectual a buscar empleo. Está redactada con un formato de lectura fácil y fue elaborado por el español Pablo Pineda Ferrer, consultor de Diversidad de Fundación Adecco, primer diplomado europeo con síndrome de Down.

La publicación parte de un proyecto personal de Pineda Ferrer que se ha materializado gracias al trabajo en equipo con consultores de recursos humanos de Adecco.

“Desde hace tiempo tenía claro que quería impulsar una publicación de este tipo pues, en pleno siglo 21, la discapacidad continúa infrarrepresentada en las empresas y, cuando es de tipo intelectual, es prácticamente invisible”, señaló el autor de la guía.

El objetivo del documento es dotar de un nuevo recurso no sólo a las personas con discapacidad intelectual que buscan empleo sino también a las que aún no lo hacen por falta de conocimiento o herramientas. “De este modo, podremos contribuir a normalizar su presencia en las empresas y en la sociedad en general”, subrayó Pineda Ferrer en España.

La guía está planteada de modo que pueda acompañar al demandante de empleo con discapacidad intelectual durante todo su proceso de búsqueda. Así, el documento empieza por definir el empleo y las causas por las que pueden y deben trabajar, para exponer a continuación pautas básicas para el correcto desempeño y adentrarse en cada fase de la búsqueda de trabajo: “Encuentra tus cualidades, piensa en tu objetivo, fórmate, organiza tus días, usa las redes sociales de forma responsable, dónde buscar empleo o consejos para afrontar la entrevista de trabajo”.

Aunque el documento recoge pautas que son aplicables a todas las personas, cada capítulo contempla los retos a los que habitualmente se enfrentan las personas con discapacidad intelectual.

Entre ellas, cómo utilizar el transporte público para llegar al lugar de trabajo, hasta algunas rutinas de utilidad para hacer frente al cansancio que pudiera invadirlos mientras realizan sus tareas.

“Tenía síndrome de Down, pero podía crecer y desarrollarme como cualquier otra persona. Convencido de ello, con 18 años fui a la universidad. Sin darme cuenta, me convertí en el primer diplomado europeo con síndrome de Down. Estudié Magisterio y, aunque no puedo ejercer como maestro, me dedico al oficio de enseñar a la sociedad y a las empresas el valor de la Diversidad”, dice Pineda Ferrer en la introducción de la guía. Y concluye: “Cuando empecé a trabajar en la Fundación Adecco en el año 2010, convertí la inclusión laboral en una misión que daba sentido a mi vida. Siempre quise crear algún material didáctico para que las personas con discapacidad intelectual pudieran tener nociones básicas sobre búsqueda de empleo y, así, tener más oportunidades para trabajar en empresas ordinarias”.