RRHH: no se detuvieron búsquedas de personal iniciadas, por ahora

Especialistas en recursos humanos están analizando qué tipo de impacto tendrá la inflación de los últimos días en los salarios, sobre todo de trabajadores “fuera de convenio”, quienes no tienen cláusula gatillo como mecanismo de actualización

La corrida cambiaria y la incertidumbre en los mercados hicieron que los distintos sectores estén “recalculando” precios, actividad, procesos. Dos directivos de consultoras de recursos humanos (RRHH), Agustín Pedemonte, de Pedemonte y Asociados, y Alejandro Lanzaco, de Consultores de Empresas, trazaron un panorama del rubro para Comercio y Justicia.

Ambos coincidieron en que “por ahora” no se frenaron las búsquedas de personal iniciadas, salvo algunos casos específicos. Lo que advierten es que pueden llegar a estirarse los tiempos de incorporaciones pero no los procesos de selección. La frase en común es que las empresas “están esperando a ver cómo se mueven las principales variables económicas en los próximos días”.

Para Pedemonte, lo ocurrido últimamente va a impactar en los sueldos, “hay que ver qué pasa con la inflación, sobre todo de los trabajadores ‘fuera de convenio’, quienes no tienen cláusula gatillo como mecanismo de actualización” como tienen los sindicalizados.

Agregó que en el caso del sector automotor, clave en Córdoba, pueden ocurrir afectaciones, del tipo suspensiones de personal, si no se resuelve la parálisis de ventas.

“Hoy las áreas de RRHH están en reunión analizando cómo pilotear los próximos cuatro meses. No se esperaba que la brecha en las elecciones fuera tan grande y disparara las variables económicas. Hay gente que espera ‘hasta que aclare’ y hay empresas que esperarán hasta octubre. No es un buen momento para tomar decisiones, hay que ser cauto”, concluyó Pedemonte.

Por su parte, Lanzaco describió que están ocurriendo diferentes situaciones: empresas que han contraído la demanda y pedidos de personal; no el caso de aquellas con compromisos cerrados en el exterior, que siguen su curso en materia de demanda de personal aunque retrasan un mes las incorporaciones.

“Observamos una situación de duda y falta de definición, las empresas están esperando a ver qué pasa”, señaló. Cerró con un dato anecdótico: hay una empresa que en estos días estaba justo por incorporar personal pero no pudo hacerlo porque el proveedor de escritorios y sillas no está entregando su mercadería, como ocurre en tantos otros rubros.