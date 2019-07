Presentaron el “Sello de Gestión Inclusiva” para empresas que incorporan personas con discapacidad

Lo recibirán firmas de cualquier tamaño y rubro que demuestren acciones inclusivas de gestión de recursos humanos y accesibilidad, entre otros.

¿Cómo ser una empresa inclusiva? ¿Qué requisitos y consideraciones se deben tener en cuenta?¿Cuáles son los primeros pasos en la inclusión laboral? Hoy se presenta en Córdoba el “Sello de Gestión Inclusiva”, un reconocimiento público que entregará el Estado nacional por medio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Será para empresas privadas de todo tamaño y rubro que demuestren acciones en materia de inclusión de personas con discapacidad, abordando los ejes de gestión de recursos humanos, accesibilidad y compras inclusivas.

Así lo adelantó a Comercio y Justicia el director nacional de Inclusión, Ivo Luzzani, quien hoy estará en Córdoba con el “Club de Empresas Comprometidas” de la provincia, que ya avanza en el tema y va rumbo a la obtención de la certificación.

Luzzani destacó que la inclusión en las organizaciones genera un círculo virtuoso cuyo objetivo y resultado es multiplicar las oportunidades en todos los ámbitos y sectores de la sociedad en la que se desarrollan las personas con discapacidad.

Los tres ámbitos prioritarios en los que hace foco este nuevo sello que otorga el Estado es el de “accesibilidad universal al entorno con condiciones básicas de accesibilidad en la infraestructura; gestión de Recursos Humanos de personas con discapacidad a partir de políticas no discriminatorias e inclusivas y Compras inclusivas”.

Hoy, en Argentina, el Estado nacional está obligado por ley a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior a cuatro por ciento. En cambio, no hay esa exigencia para el sector privado. Si se observa lo que ocurre en países limítrofes, Chile y Brasil sí cuentan con legislación que contempla obligatoriedad para las empresas. En el caso del país trasandino, las compañías deben cubrir al menos uno por ciento del total de su nómina con este grupo vulnerable. En tanto, en Brasil, ese piso es de cuatro por ciento.

Ante esta situación, “nos juntamos con ONG vinculadas a personas con discapacidad y/o familiares de esas personas para la creación de un sello, algo que vimos que se hacía ya en otros países con buenos resultados”, contó el director nacional de Inclusión.

Hoy explicará a las empresas locales cómo realizar la primera autoevaluación y cómo es el proceso para recibir el sello, además de contar casos de éxito.

“Algunos ejemplos de acciones inclusivas es la del reclutamiento de personal en igualdad de condiciones, esto es por ejemplo adaptar las entrevistas a personas ciegas o sordas. También se tiene en cuenta el público externo, el trato con el cliente. Para este Día del Niño, junto a la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, estamos coordinando una acción inclusiva para niños con autismo. Durante la mañana del sábado anterior al Día del Niño los negocios relajarán luces y sonidos para que puedan ingresar sin inconvenientes los niños con autismo a elegir sus juguetes”, contó Luzzani.

Respecto a la accesibilidad en las empresas, aclaró que no sólo se trata de que los edificios tengan rampas sino también accesibilidad en la comunicación interna, cartelería, etcétera.

Finalmente, hizo hincapié en uno de los ejes que refiere a sumar cadena de valor con proveedores que también tengan empleadas personas con discapacidad. En este sentido, contó el ejemplo de Banco Galicia, que exigió para su servicio de seguridad una empresa que fuera inclusiva en su plantel. En este caso, la firma de vigilancia Securitas cuenta con una nómina que incluye personas con discapacidad.

“El último número de Indec indicó que, en Argentina, 10,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad. En la agencia tenemos un millón de personas certificadas con discapacidad, pero se calcula que hay cuatro millones de personas con discapacidades en el país”, detalló.

Finalmente, señaló que aquellas empresas que se sumen a este tipo de acciones cuentan con incentivos económicos como descuentos en impuestos como Ingresos Brutos, pero destacó aquellos incentivos no económicos como la mejora del clima laboral y la revalorización de la marca empleadora.

¿Qué pasa en Córdoba?

Actualmente, unos 50 integrantes conforman hoy del “Club de Empresas Comprometidas” de la provincia. Entre ellas, el Grupo Consultores el Empresas y su fundación. La consultora de recursos humanos y la firma de Seguridad del grupo, Óptima, han incorporado en total seis personas con distintas discapacidades (motriz, con síndrome de Down y discapacidad psicosocial). Para todos ellos, la empresa realizó un proceso de sensibilización con los empleados y un proceso adaptado de reclutamiento y selección.

“El club es una alianza estratégica de empresas que abren sus puertas y promueven que otras también vayan recibiendo personas con discapacidad. Nos capacitamos, compartimos conocimientos y experiencias”, contó a este medio Patricia Cerutti, gerente de la fundación y de RSE de Consultores de Empresas.

A modo de ejemplo, graficó que la última incorporación es la de dos personas con síndrome de Down para trabajar en puesto de Guardia/anfitrión en Sanatorio Allende. Se encargarán de asistir a las personas que llegan al centro de salud y cumplimentarán cuestiones respecto al ingreso y egreso en ese nosocomio. También se capacitarán para los rondines. Cerutti subrayó -con alegría- que en el proceso de selección colaboraron instituciones del medio que trabajan el tema discapacidad y también dialogaron previamente con quienes serán sus compañeros. “Tienen entusiasmo y ganas de trabajar, están contentos de haber conseguido trabajo. El trabajo es dignidad y estamos muy contentos de este proceso con un colectivo que es vulnerable, al igual que otros como lo son por ejemplo las personas trans”.