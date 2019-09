Micromanagement, una estrategia para gestionar RRHH en un escenario de crisis

Acciones enfocadas en el corto plazo -como capacitaciones breves y construcción de proyectos- para hacer frente a la falta de trabajo o a la baja en la producción. El especialista en recursos humanos brindó herramientas a directivos y mandos medios de empresas cordobesas

Contextos críticos como el actual impactan de lleno en las empresas y también en el ánimo de sus trabajadores. ¿Cómo gestionar personas en escenarios complejos? Una de las estrategias es la del micromanagement, que implica acciones enfocadas y de corto plazo.

Así lo afirmó Martín Poncio, especialista en Recursos Humanos, ante directivos y mandos medios de grandes y medianas empresas. Lo hizo en el marco de una charla organizada por el Clúster de Servicios de Córdoba con el fin de brindar herramientas concretas en esta coyuntura.

“Desde siempre, los contextos difíciles han impactado tanto en las personas como en las empresas. Tanto es así, que según el último estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la ‘mala situación económica’ genera menor sensación de felicidad y falta de proyectos y el número que dijo sentirse ‘infeliz’ asciende a 30%”, graficó Poncio.

Por el lado de las organizaciones, -continuó el especialista-, cuando éstas comienzan a ver afectado su tiempo por falta de trabajo o baja en la producción y las personas que allí trabajan comienzan a percibir esa merma y a tener más tiempo inactivo, es en esos momentos cuando las conversaciones informales sobre el malestar de la situación general y personal cobran protagonismo.

Ante esta situación las empresas se preguntan qué hacer, de qué manera completar estos espacios para que sean beneficiosos tanto para las empresas como para las personas.

Según Poncio, estos contextos son ideales para aplicar estrategias de micromanagement, es decir, orientar el trabajo con acciones a corto plazo para conducir el equipo a su satisfacción. “La propuesta es la construcción de proyectos, capacitaciones breves y con objetivos determinados, ágiles, que llenen el espacio de las personas y que consigan, al final, una mejora organizacional y en la calidad del tiempo de los empleados”, destacó.

Pensar y ejecutar acciones rápidas

De esta manera, este denominado micromanagement, que tiene que ver con un manejo de los recursos humanos con una mirada de cercanía, vienen a ofrecer a las personas soluciones a sus problemas y sus necesidades, que vayan mucho más allá de lo salarial. “Hoy ya no podemos hacer programas superextensivos, a cuatro años. Hay que aprender a pensar y a ejecutar acciones rápidas, dinámicas, con resultados inmediatos”, dijo el consultor y agregó que lograr una correcta gestión del personal es “imposible” si no se avanza firmemente sobre tres ejes: liderazgo, comunicación y cultura organizacional.

Un aspecto que consideró clave, en este contexto, fue desarrollar la empatía. “Nos acostumbramos a no tener las conversaciones correctas. No todo se resuelve con el envío de un correo electrónico, que incluso puede, a veces, generar una reacción negativa inesperada”, subrayó. Para Poncio, deben generarse vínculos en las empresas y con los trabajadores, que puedan medirse y que estén escritos dentro de un plan destinado a los mandos medios. “Confiar y delegar son las palabras mágicas que hay aplicar”, concluyó el consultor.