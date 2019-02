La suba del costo laboral y los conflictos encabezan la agenda 2019

El “podio” se completa con temores respecto de la “inflación real” y de la “necesidad de reducir, suspender, desvincular a colaboradores”, seguidos por los esfuerzos por retener personas claves

El tema que más preocupa a los responsables de recursos humanos de empresas en 2019 es el “Crecimiento del costo laboral”. Así se desprende del último relevamiento de la consultora de recursos humanos HuCap con base en 148 empresas encuestadas en diciembre pasado. Dicho ítem recibió 121 menciones y había ocupado el primer lugar en las ediciones 2012, 2016 y 2018.

“Sin lugar a dudas, una inflación superando ampliamente lo presupuestado, las devaluaciones sufridas en el año, las negociaciones salariales por parte de los sindicatos y la reapertura de paritarias y el bono de fin de año que el gobierno estableció para el sector privado, no hacen más que empoderar dicho ítem en el podio”, destacó Miguel Terlizzi, director general de HuCap.

En segundo lugar y peleando el podio, se encuentra el ítem “Conflictividad Laboral” (con 117 menciones), que incluye aspectos relacionados con reclamos y conflictividad social que afecta la rueda productiva del negocio. “El año electoral, en el que lo que está en juego es ni más ni menos que el rumbo del modelo del país, no hará más que ir acentuando dicha conflictividad laboral”, expresó Terlizzi.

En tercer lugar aparece un nuevo ítem en el podio -“Inflación real”- con 89 menciones. “Con una inflación proyectada a inicios de 2018 en 15% y las paritarias ‘cerradas’ en un valor promedio de 15,06%, dicho ítem ni siquiera asomaba en el podio hace un año atrás, pero en función de los sucesos del segundo semestre del año pasado las organizaciones tuvieron que rever sus presupuestos de cara a los incrementos salariales para el personal fuera de convenio y así evitar la pérdida del poder adquisitivo. Esto hace que la inflación se coloque en tercer lugar en el podio, no solamente por el costo laboral que como vimos lo lidera, sino también por el impacto y crecimiento en los gastos a nivel general, muy por encima de los presupuestado por las organizaciones”, explicó el especialista.

Reducción y suspensión de personal

En cuarto lugar se ubicó el ítem “Necesidad de reducir, suspender, desvincular colaboradores”, con 64 menciones. “Dicho ítem no figuraba en el top five de la agenda de los responsables de Recursos Humanos desde mayo de 2017, cuando el panorama por parte de las empresas comenzaba a ser más alentador, insuficiente, pero alentador y producto de las ‘turbulencias’ características de nuestro país, dicho ítem vuelve a figurar en el podio”, destacó el consultor.

En el quinto y último lugar de este top five aparece el ítem “Retención de Talentos, Puestos y Personas Claves”, con 57 menciones. “En contextos como los actuales, retener al talento clave se vuelve una prioridad para los responsables de Recursos Humanos, siendo que muchas veces y a pesar de encontrarnos en un mercado laboral conservador y donde a su vez muchos colaboradores continúan ‘aferrados a sus sillas’, las oportunidades siempre existen y es necesario poder establecer políticas y prácticas de work life balance, así como planes de capacitación y desarrollo que permitan compensar, en dichos colaboradores, aquello que no siempre puede trasladarse al salario bruto, en pos de retenerlos y mantener los niveles de motivación”, concluyó.