Fintechs rechazan la eliminación de la posibilidad de pagar salarios en cuentas virtuales

La Cámara Argentina de Fintech manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar la posibilidad de pago salarial mediante dispositivos móviles, por considerar que las cuentas virtuales no están respaldadas por el sistema de seguro de garantía de los depósitos.

“La Cámara Argentina de Fintech manifiesta su rechazo a la derogación de la Resolución N° 168 6 de abril de 2018. Esta decisión publicada en el Boletín Oficial implica que los empleadores no podrán efectuar el pago de las remuneraciones mediante la utilización de dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos habilitados, aun cuando existiere aceptación explícita y fehaciente por parte del trabajador'”, indicó la entidad en un comunicado.

“Recibimos la noticia oficial sin que haya mediado ninguna conversación con los principales actores de la industria. Esto nos ha sorprendido, dado que desde el primer día nos hemos puesto a disposición de las autoridades pertinentes para compartir las mejores experiencias en pos de la inclusión financiera”, agregó la cámara.

Mediante una resolución publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió que los empleadores no podrán efectuar el pago de las remuneraciones mediante la utilización de dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos habilitados, aún cuando existiere aceptación explícita y fehaciente por parte del trabajador. Lo hizo por medio de la Resolución 179/2020 del Ministerio de Trabajo, que derogó la resolución 168 tomada en abril de 2018 también por la cartera laboral de la administración anterior.

La nueva normativa determinó que aquellos empleadores que con aceptación explícita del trabajador, hubieren dispuesto la utilización de dispositivos móviles como canales para la transferencia inmediata de fondos para la acreditación de las remuneraciones, deberán dentro de los 90 días hábiles, disponer un nuevo medio de pago conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.

“Habilitar el pago de las remuneraciones mediante cuentas sueldo virtuales implica colocar a los trabajadores y trabajadoras, como así también a los empleadores, en un estado de indefensión, puesto que no cuentan con los privilegios previstos por la Ley de Entidades Financieras y el sistema de seguro de garantía de los depósitos”, sostiene la resolución en sus considerandos.

Según la Cámara Fintech, “la resolución parece desconocer las comunicaciones previas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por las cuales las billeteras digitales pasaron a ser reguladas (Comunicación A6859)”.

“Esta medida estableció condiciones de encaje y liquidez para resguardar y proteger el dinero de los usuarios, por lo que la consideramos positiva para romper con el mito respecto a que las fintech realizan intermediación financiera. El BCRA fijó, además, un registro de proveedores de servicios de pagos (PSP) con un régimen de información propio”, afirmó la entidad empresarial.

De acuerdo con el comunicado “el cambio constante en las reglas del juego amenaza la sustentabilidad del ecosistema de billeteras virtuales y de la industria fintech en general, desalentando la inversión que muchas de ellas están llevando adelante”.

“Desde la Cámara Argentina de Fintech seguimos apostando al diálogo y la colaboración como mecanismo indispensable para encontrar entre todos las soluciones necesarias para superar los grandes desafíos que hoy nos plantea el contexto económico y social argentino”, concluyó.