Fin de año: cuántos días no laborables darán las empresas a empleados

Una encuesta de acciones de fin de año realizada por la consultora de recursos humanos Mercer para relevar qué harán las empresas en las semanas de fiestas de fin de año, señala que -el día 24- ocho de cada 10 (79%) otorgarán el día completo no laborable; 16%, medio día y cuatro por ciento propone el trabajo remoto. Ello con base en una muestra de 227 firmas. En el caso del día 31, sucede algo similar: el 82% dará el día completo; el 13%, medio día, y cuatro por ciento propone el trabajo remoto. Algunas empresas también otorgarán días libres entre las fiestas. El día 26, sobre un total de 83 respuestas positivas, 87% otorgará el día completo, siete por ciento trabajo remoto, y dos por ceinto medio día. Para el día 27 los datos son muy similares al 26. En tanto que el día 30, ocho de cada 10 empresas otorgará todo el día, 11% trabajo remoto y seis por ciento medio día. Además, según este relevamiento, nueve de cada 10 compañías no exigirám horas compensatorias por estos días no laborables. Asimismo, 86% de las empresas permitirá combinar vacaciones junto con la semana de fin de año. La mayoría otorgará como beneficio no considerar los días 24 y 31 de diciembre como días de vacaciones. En cuanto a las celebraciones de fin de año, 77% manifestó que hará una fiesta de fin de año, y el mismo porcentaje informó que realizará regalos a sus empleados.