Dos cordobesas, entre las mejores empresas para trabajar de 2019

En el ranking elaborado por Great Place to Work (GPTW) aparecen Naranja en el segundo puesto del podio de compañías con más de mil empleados, y Universidad Siglo 21 entre las firmas que tienen entre 51 y mil

Se dieron a conocer los nuevos resultados del ranking Great Place to Work (GPTW) con base en la opinión de 63.998 empleados en Argentina. Banco Galicia, Hilton e Iké Asistencia, son los mejores lugares para trabajar según el relevamiento 2019.

Cabe detallar que la firma global de consultoría que trabaja sobre la experiencia laboral de los empleados difundió, en su ceremonia anual de premiación realizada en Buenos Aires.

Al podio de las empresas que cuentan con más de mil empleados se subieron Banco Galicia, en primer lugar, seguida por la cordobesa Naranja y Mercado Libre. Entre las compañías que tienen entre 251 y mil empleados, quienes obtuvieron los primeros puestos fueron Hilton, en el primer lugar, seguido por DHL Express y Natura. En esta categoría, otra cordobesa entró en el puesto : se trata de Universidad Siglo 21.

A su vez, Iké Asistencia se quedó con el primer puesto en la categoría de empresas que tienen una dotación de hasta 250 colaboradores. El segundo y tercer lugar fue ocupado por Real Trends y Tarjeta Cencosud, respectivamente.

En la encuesta de este año participaron 128 empresas, de las cuales 53 entraron en el ranking, con un promedio de 81 puntos, o sea uno más que en 2018.

Además de los resultados del ranking, se anunciaron cuatro menciones especiales, relacionadas con prácticas que representan el concepto “para todos”. Allí se destacó el programa Autism at work, de SAP; Validate speak up, de Santander; Eventos que demuestran compromiso con la igualdad, de MuleSoft; y el kit de herramientas para conversaciones, de Hilton.

La premiación contó con más de 500 representantes de Recursos Humanos y directivos de las principales empresas, y la participación especial de la vicepresidente de Great Place to Work global, Holly Petroff.

Este año, la ceremonia de premiación se realizó al término de la primera Conferencia Anual de GPTW, en la que se profundizó en las principales tendencias macro que está atravesando actualmente el mundo del trabajo, contando con destacados oradores locales e internacionales.