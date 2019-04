Desorientación en empresas cordobesas para calcular ajustes para los “fuera de convenio”

Incertidumbre entre los gerentes de recursos humanos. Un sondeo revela que para ese segmento se estima otorgar un aumento promedio de 29,89% para todo el año. Advierten de que es posible que se deban revisar los sueldos 2 ó 3 veces en 2019

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

La incertidumbre económica y política hace que los gerentes de Recursos Humanos (RRHH) de Córdoba se encuentren actualmente desorientados, sin un norte claro a la hora de establecer un pronóstico sobre los incrementos a otorgar este año al personal no comprendido en Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Así concluyó un relevamiento realizado por la consultora Pedemonte y Asociados en el primer trimestre del año, entre 71 empresas de Córdoba. “Las empresas manifiestan que, en promedio, estiman otorgar un aumento promedio de 29,89% para todo el año, distribuido de la siguiente manera: para el primer semestre un 16,30% y un 13,59% para el segundo tramo del año”, sostiene el informe.

Asimismo, el sondeo destacó que sobre el total de las empresas encuestadas, 27,78% de éstas no ha logrado fejr el presupuesto salarial 2019 aún. Además, resalta una particularidad: del 72,22% que sí definió presupuesto, 12,08% tiene establecido el aumento para el primer semestre y no para el segundo. Sobre este tema, el Equipo de Compensaciones de Pedemonte y Asociados precisó: “Hemos observado que 69% de las empresas encuestadas toma como principal referencia la inflación y los acuerdos paritarios para poder determinar los aumentos para el personal no comprendido en el CCT.

Si tenemos en cuenta la inflación que, según el Indec, para el primer bimestre fue de 6,8% y que las estimaciones para marzo siguen siendo elevadas, es muy posible que las empresas deban revisar los sueldos dos o tres veces en el año”.

Finalmente, los especialistas concluyeron que la cantidad de ajustes salariales a realizar este año y los porcentajes respectivos seguirá siendo un capítulo abierto.

Reforma laboral, prioridad para gerentes

Esta consultora también encaró un relevamiento de los principales desafíos para los gerentes de áreas de RRHH. Para ello encuestó a 80 profesionales que se desempeñan en Córdoba. Una de las preguntas efectuadas indagó sobre las principales reformas que deberían encararse en 2019. Casi la mitad (46%) fijó como prioritaria una reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, con modificaciones parciales. Le siguió en orden de prioridad la reforma de la Ley de Asociados Sindicales (Nº 23551), con 18%, y la reforma tributaria, con 15%. Más abajo: reforma del sistema educativo, reforma previsional-régimen jubilatorio y, por último, reforma del Régimen del Empleado Público.

Crisis económica, indicadores negativos y un año electoral arman un combo de dificultades para los empresarios quienes, más allá de analizar el corto plazo, identifican como gran desafío mantener sus empresas en posición competitiva con recursos para crear e innovar. “Pensar y hacer cosas diferentes” parece ser el común denominador de estos empresarios.

Asociado a este punto, el relevamiento sondeó sobre la forma de proceder cuando, debido a las nuevas tecnologías, es necesario crear un puesto no previsto en el CCT. Siete de cada 10 respondieron que “se ubica por similitud de responsabilidad la categoría correspondiente al nuevo puesto”; en tanto dos de cada 10 dijeron que no se modifica la estructura de categorías salariales, y uno de cada 10 respondió que “se acuerda con el sindicato la creación de nuevos puestos y la determinación de la categoría correspondiente”.

Desde siempre, la inequidad en la asignación de categorías y salarios es una fuente inagotable de conflicto en todas las empresas. En opinión de Pedemonte y Asociados, “la revisión de las estructuras salariales y los métodos de la asignación de categorías serán una preocupación importante que figurará bien arriba en la agenda de los responsables de recursos humanos”.