BID confirmó, un año más, la permanencia de brechas laborales en América Latina

La participación de las mujeres en la alta gerencia en la región es 9.2%, en los puestos de CEO es 4.2% y en los directorios es de 8.5%, precisó el Banco Interamericano de Desarrollo

La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Viviana Caro, señaló ayer que hay más hombres que mujeres en el mercado laboral en América Latina, advirtiendo así la brecha de género en este campo. Asimismo, indicó que para las mujeres es difícil crecer, mantenerse y desarrollarse profesionalmente, y a veces se les dificulta reinsertarse en el mercado laboral.

También señaló que la participación de las mujeres en puestos gerenciales y ejecutivos es limitada.

“La participación de las mujeres en la alta gerencia en América Latina es 9,2%, en los puestos de CEO es 4,2% y en los directorios es de 8,5%”, precisó durante el “XVI Foro Internacional de la Mujer” en Perú.

Caro destacó que, según el informe McKinsey (2013), se demostró que empresas con al menos una mujer en su comité ejecutivo alcanzaron mejor rentabilidad financiera (ROE) que aquellas integradas solamente por hombres. También señaló que, no obstante, en los últimos 50 años uno de los grandes fenómenos en la región ha sido la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral.

De otro lado, resaltó algunas acciones priorizadas por las empresas privadas para promover la participación de las mujeres en la gestión empresarial, tales como impartir información ejecutiva, hacer que desempeñen todas las funciones y operaciones de la empresa, confiarles cargos directivos y tareas difíciles, entre otros.

Asimismo, destacó que las mujeres de América Latina han conseguido registrar niveles superiores de logro educativo en los últimos años.

“La participación de las mujeres es un tema de bienestar y para nosotros es fundamental en la política productiva y competitiva, porque nos referimos a la mitad de la fuerza de producción de América Latina”, subrayó.

Impacto en dos profesiones

En otro orden, BID señaló que en América Latina, tres de cada cuatro docentes son mujeres. En la enfermería, 90% es mujer y también lo es más de la mitad de la plantilla médica, de acuerdo con información del BID.

Además de señalar que esos empleos en su mayoría son ejercidos por mujeres, el organismo indica que son “de buena calidad” para ellas. Y no es porque no haya brecha salarial, sino porque es una de las más reducidas respecto a otros trabajos.

Es decir, en Latinoamérica y el Caribe, al igual que en otras partes del mundo, las mujeres ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. A pesar del progreso, sigue habiendo grandes diferencias entre los salarios que perciben ellas y ellos.

Mientras que en promedio, según el BID, en gran parte de los empleos los hombres ganan 28% más, en el caso de los médicos su ingreso es hasta 22% más que sus colegas. Los maestros ganan hasta 12% más y en la enfermería no hay diferencia.